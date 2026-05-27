「ポケモンGO」新シーズン「新たな歩み」6月2日から メガライチュウX/Yの姿も
ナイアンティックは5月27日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて「新たな歩み」を開催すると告知した。期間は6月2日～9月8日まで。
新たなシーズンでは、メガシンカポケモンやマックスポケモンが登場予定。キービジュアルには「メガライチュウX/Y」の姿もあるほか、「メガミュウツーX/Y」も登場するとのことで期待が高まっている。
7月11日からは「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」も開催。今年は初めて本イベントを無料で楽しめるようになる。「スペシャルリサーチ」、追加ボーナス、色違いのポケモンと出会いやすくなるといった特典が得られるとのこと。
また、東京、シカゴ、コペンハーゲンではリアルイベントも開催。参加する場合は、暑さ対策を忘れずにしておこう。
・新シーズン「新たな歩み」特設サイト
https://pokemongo.com/ja/seasons/forever-forward
『Pokémon GO』の新シーズン「新たな歩み」がやってきます！🎊— Pokémon GO Japan (@PokemonGOAppJP) May 26, 2026
2026年6月2日から2026年9月8日まで、初登場のポケモン、イベントなど盛りだくさん！#ポケモンGOhttps://t.co/vGM0EG3aObpic.twitter.com/gJRffQro4I
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon GO
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：Niantic
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2016年7月6日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©2026 Niantic, Inc. ©2026 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
※ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
※ゲームを遊ぶときは、周囲の状況をよく確認し、立ち止まって操作してください。
※基本プレイ無料＊一部ゲーム内課金あり。
※未成年の方へ：有料アイテムを購入する時は、必ず保護者の方の許可をもらうか、一緒に買うようにしてください。
AppleとAppleロゴは、美国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google Inc.の商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります