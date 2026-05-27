ナイアンティックは5月27日、位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」にて「新たな歩み」を開催すると告知した。期間は6月2日～9月8日まで。

新たなシーズンでは、メガシンカポケモンやマックスポケモンが登場予定。キービジュアルには「メガライチュウX/Y」の姿もあるほか、「メガミュウツーX/Y」も登場するとのことで期待が高まっている。

7月11日からは「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」も開催。今年は初めて本イベントを無料で楽しめるようになる。「スペシャルリサーチ」、追加ボーナス、色違いのポケモンと出会いやすくなるといった特典が得られるとのこと。

また、東京、シカゴ、コペンハーゲンではリアルイベントも開催。参加する場合は、暑さ対策を忘れずにしておこう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon GO

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：Niantic

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2016年7月6日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）