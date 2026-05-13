Kindle漫画セール情報「推し漫」 第139回
心を読む家政婦・七瀬が見る『家族八景』筒井康隆の傑作SFコミカライズ版、全2巻で408円【Kindle漫画セール情報】
2026年05月13日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
筒井康隆センセイの七瀬シリーズ第1作『家族八景』のコミカライズ作が67%オフの1冊204円でセール中です！
原作『家族八景』は1972年の著作で、当時の社会問題を反映した内容ですが、今読んでもちゃんと面白いのがすごい。御年91歳になられる筒井康隆センセイですが、最近のAI事情についても言及されてらして、AIが書く小説に「箸にも棒にもかからんですよ」「AIに作家になってやろうという気がないからでしょう」とコメントされていると5月11日付けの読売新聞が報じています。さすが。
本作はかなり原作に忠実と筒井センセイ自ら太鼓判を押している作品なので、読了後、七瀬の行く末が気になったら、ぜひ続きは原作小説でどうぞ！
ここまでぽわぽわした印象の少女漫画っぽい七瀬は結構珍しいかも
家族八景
清原 なつの (著) , 筒井 康隆 (原作)
全2巻（完結）
408円 (1巻あたり204円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
心を読む超能力を持つ少女・火田七瀬は、その能力を悟られないよう家政婦として様々な家庭を転々としている。彼女は各家庭で、表向きは円満に見える家族の裏側に潜む本音や秘密、欲望、嘘を次々と見てしまう。ある家では夫婦の冷めた関係と不倫、ある家では親子の歪んだ愛情、またある家では抑圧された家族の暗い衝動……。七瀬は能力を封じ込めながらも、家族の“本当の姿”を目の当たりにし、時に介入し、時に静かに見守る。
8つの家族の風景を通じて、社会に潜む人間の業や偽りの日常を、ブラックユーモアを交えて鋭く描き出す連作短編。かなり原作に忠実にコミック化されており、筒井康隆らしい辛辣さと優しさが、清原なつの柔らかいタッチで表現され、味わい深い。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第138回
エンタメ海外ドラマのような脱出サバイバルホラー『いばらの王』が67%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第137回
エンタメシリーズ屈指の虚無感を味わえる京極夏彦コミカライズ作『狂骨の夢』全5巻で955円【Kindle漫画セール情報】
-
第136回
エンタメ京極夏彦の最高傑作を耽美にコミカライズ『魍魎の匣』全5巻で941円【Kindle漫画セール情報】
-
第135回
エンタメ京極夏彦デビュー作を漫画で読む『姑獲鳥の夏』全4巻で764円【Kindle漫画セール情報】
-
第134回
エンタメ事件の裏に隠された心の機微を解き明かす『名探偵マーニー』が全巻99円！【Kindle漫画セール情報】
-
第133回
エンタメ【100巻記念で100円!!】 自転車青春スポーツ漫画『弱虫ペダル』、常に全力疾走で全100巻中48巻が100円セール！【Kindle漫画セール情報】
-
第132回
エンタメ高橋葉介の傑作ホラー短編集『学校怪談』全巻99円セールが帰ってきた！【Kindle漫画セール情報】
-
第131回
エンタメ世界は本気でライダーになりたいやつで溢れている!! 『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第8巻まで110円～第17巻まで半額セール！【Kindle漫画セール情報】
-
第130回
エンタメ『俺物語!!』最強ギャップ純愛コメディ全14巻が1冊100円！【Kindle漫画セール情報】
-
第129回
エンタメ『怪獣を解剖する』ゴジラ、ガメラ、グエムル、クローバーフィールド、すべての怪獣映画に愛を込めて描かれた傑作SFが50%オフ！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ