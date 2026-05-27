スクウェア・エニックスは5月27日、「ドラゴンクエスト」40周年を記念した特設ページを公開。そこでは「ドラクエ」生みの親・堀井雄二氏のメッセージ、関連グッズやコラボ商品の紹介、ゲームのセール、特別番組の告知などが行われている。

配信中の「ドラクエ」関連アプリでもそれぞれ「ドラクエの日」を祝したキャンペーンやイベントを開催する。「ドラクエタクト」では“地獄の帝王エスターク”が登場し、「ドラクエウォーク」では満を持して「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」のナンバリングイベントを実施。「ドラクエスマグロ」ではローラ姫をモチーフにした回復系の「ラダトームの王女」装備が登場し、各ユーザー間でお祭り騒ぎとなっている。

堀井雄二氏も自身のXにてコメントを投稿。「時には壁にぶつかり、毒の沼地に足を踏み入れることもあるでしょう。」とドラクエらしい言い回しをしつつ、「これからも一緒に冒険を続けていきましょうね！」とファンへのメッセージを投げかけた。

今日は堀井雄二氏も出演するお祝い生配信「狩野英孝のクリティカノヒット」が20時から放送。さらにその後22時からは「ドラゴンクエストからのお知らせ」と称した約10分間の動画がプレミア公開予定となっている。

そのほか、「ドラクエ」好きのメーカーや著名人も思い思いに今日という日を祝福している。記念すべき「ドラクエの日」の盛り上がりを、ぜひ一緒に感じてみてはいかがだろうか。

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