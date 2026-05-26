明日の20時からは40周年を記念した特別生配信を実施！

スクウァエ・エニックスは5月26日、明日2026年5月27日に「ドラゴンクエスト」シリーズが誕生40周年を迎えることを記念し、さまざまな記念コンテンツをまとめた特設ページのほか、40周年記念特別生配信および「ドラゴンクエストからのお知らせ」を公開すると発表。

■40周年記念特設ページ、明日公開！

明日5月27日正午に、40周年特設ページをオープンする。特設ページでは、ゲームデザイナー・堀井雄二氏からのメッセージのほか、40周年記念展「ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-」の追加情報やさまざまなブランドとのコラボレーション情報、40周年記念の公式グッズ・書籍情報などを一挙に公開予定とのことなので、楽しみにしよう。

■ドラゴンクエスト40周年を記念した特別生配信決定！

同じく5月27日20時より、「ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット」を配信。今回は堀井雄二氏とクリティカノヒットメンバーで40周年をお祝いするという。

40周年を振り返っての思い出トークや40周年記念グッズの紹介のほか、40周年記念展「ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-」のメインコンテンツとして制作中のVR RIDEを狩野さんが最速レポートするとのこと。ぜひチェックしてみよう。

【出演者】

堀井雄二氏（ゲームデザイナー）

狩野英孝さん

酒井健太さん（アルコ＆ピース）

岐部昌幸さん（構成作家）

・https://www.youtube.com/live/2CiTOH42r7s

■「ドラゴンクエストからのお知らせ」公開

同じく5月27日22時より、「ドラゴンクエストからのお知らせ」をYouTubeにて公開。約10分程度の番組を予定しているので、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

・https://youtu.be/nRKyyK7S-Zw

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※そのほか記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。