明日の20時からは40周年を記念した特別生配信を実施！
5月27日は「ドラゴンクエストの日」！40周年を記念した特別企画を公開
スクウァエ・エニックスは5月26日、明日2026年5月27日に「ドラゴンクエスト」シリーズが誕生40周年を迎えることを記念し、さまざまな記念コンテンツをまとめた特設ページのほか、40周年記念特別生配信および「ドラゴンクエストからのお知らせ」を公開すると発表。
■40周年記念特設ページ、明日公開！
明日5月27日正午に、40周年特設ページをオープンする。特設ページでは、ゲームデザイナー・堀井雄二氏からのメッセージのほか、40周年記念展「ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-」の追加情報やさまざまなブランドとのコラボレーション情報、40周年記念の公式グッズ・書籍情報などを一挙に公開予定とのことなので、楽しみにしよう。
■ドラゴンクエスト40周年を記念した特別生配信決定！
同じく5月27日20時より、「ドラゴンクエスト40周年 みんなでお祝い生配信 feat.狩野英孝のクリティカノヒット」を配信。今回は堀井雄二氏とクリティカノヒットメンバーで40周年をお祝いするという。
40周年を振り返っての思い出トークや40周年記念グッズの紹介のほか、40周年記念展「ドラゴンクエスト the DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-」のメインコンテンツとして制作中のVR RIDEを狩野さんが最速レポートするとのこと。ぜひチェックしてみよう。
【出演者】
堀井雄二氏（ゲームデザイナー）
狩野英孝さん
酒井健太さん（アルコ＆ピース）
岐部昌幸さん（構成作家）
・https://www.youtube.com/live/2CiTOH42r7s
■「ドラゴンクエストからのお知らせ」公開
同じく5月27日22時より、「ドラゴンクエストからのお知らせ」をYouTubeにて公開。約10分程度の番組を予定しているので、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
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