スクウェア・エニックスは5月27日、「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ⽊の国のビアンカ・フローラ」を発表した。

本シリーズは、さまざまなモンスターたちを仲間にして育成・配合し、最強のパーティを⽬指すゲーム。1作目となる「テリーのワンダーランド」から人気の高いシリーズだ。

今回の「4」では「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」に登場した、ビアンカとフローラ2人の少女が主人公として登場するという。

ユーザーからは「え、ビアンカとフローラ!?」「マジかよ」「俺の嫁が可愛い件」「ビアンカ・フローラ論争再び」「で、デボラは…？」「タイジュ、マルタと来て満を持してのカレキだから正統続編として期待できそう」など、サプライズに驚く声が多く寄せられていた。

プラットフォームはNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）と幅広く対応。

堀井雄二氏いわく「たぶん、こっちが先に出ると思いますよ」とのこと。直前に発表された「ドラゴンクエストXII 夢の彼方へ」よりは開発が順調に進んでいる模様だ。

こちらはこちらで人気が高く、新作を待ち望んでいた人も多い。さらなる続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ⽊の国のビアンカ・フローラ

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Windows）

発売日：未定

価格：未定

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