「ドラクエスマグロ」12時にドラクエの日向け動画公開 ウォークは15時から
スクウェア・エニックスは5月25日、「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」にて5月26日12時より最新アップデート情報を伝える動画「スマグロマル秘レポート」を公開すると告知した。
今週、5月27日はDQの日！— ドラゴンクエストスマッシュグロウ公式／ドラクエスマグロ (@DQSG_JP) May 25, 2026
「スマグロマル秘レポート」を明日26日12:00に公開予定です。
最新アップデート情報をお楽しみに！#DQSG#ドラクエスマグロ
これは、5月27日に迎える「ドラクエの日（初代ドラゴンクエストの発売日）」に合わせたもの。現在ゲーム内では「DQI」のイベントが開催中だが、すでにエンディングクエストまで来ており、プレイヤーは新たなコンテンツに飢えている状態だ。
また、同じドラクエ関連の動きとして位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」のほうも5月26日15時より情報動画「スマートウォーク」を公開予定。
「ドラクエの日」より開始予定のイベント情報を公開するスマートウォークを— ドラゴンクエストウォーク公式／ドラクエウォーク (@DQWalk) May 24, 2026
5月26日15時に公開いたします。#ドラクエウォーク#DQウォークpic.twitter.com/9tfKaJuN2t
そのほか、ドラクエ生みの親・堀井雄二氏は「（ドラクエの日には）配信もするんで、そこで次回作の発表もできると思います」と次回作の発表にも言及。ついにナンバリング最新作「ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎」の続報が解禁されるのかと、期待のボルテージが天井知らずに上がっている。
【参考記事】堀井雄二氏、ドラクエ次回作に言及 5月27日、ドラクエの日に情報公開
https://ascii.jp/elem/000/004/400/4400972/
ただしその配信について、記事執筆時点で公式からの告知はまだない。いよいよ「ドラクエの日」前日。続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ
ジャンル：ローグライトRPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：KLabGames
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2026年4月21日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
Developed by KLabGames
※画面および映像はすべて開発中のものです。
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