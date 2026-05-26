スクウェア・エニックスは5月25日、「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」にて5月26日12時より最新アップデート情報を伝える動画「スマグロマル秘レポート」を公開すると告知した。

これは、5月27日に迎える「ドラクエの日（初代ドラゴンクエストの発売日）」に合わせたもの。現在ゲーム内では「DQI」のイベントが開催中だが、すでにエンディングクエストまで来ており、プレイヤーは新たなコンテンツに飢えている状態だ。

また、同じドラクエ関連の動きとして位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」のほうも5月26日15時より情報動画「スマートウォーク」を公開予定。

そのほか、ドラクエ生みの親・堀井雄二氏は「（ドラクエの日には）配信もするんで、そこで次回作の発表もできると思います」と次回作の発表にも言及。ついにナンバリング最新作「ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎」の続報が解禁されるのかと、期待のボルテージが天井知らずに上がっている。

ただしその配信について、記事執筆時点で公式からの告知はまだない。いよいよ「ドラクエの日」前日。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストスマッシュグロウ

ジャンル：ローグライトRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：KLabGames

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2026年4月21日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

Developed by KLabGames

※画面および映像はすべて開発中のものです。