事件の裏に隠された心の機微を解き明かす『名探偵マーニー』が全巻99円！【Kindle漫画セール情報】

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人が死なないのにしっかり引き込まれる探偵漫画、木々津克久センセイの『名探偵マーニー』が1冊99円でセール中です！

『名探偵マーニー』は、1話完結のオムニバス形式の少女探偵漫画です。とは言っても、『名探偵コナン』みたいに毎回殺人事件が起こるみたいな話じゃありません。マーニーは高校生。私立探偵をしているパパを手伝いながら、学校の友達からも、身の回りの不可解な事件の調査依頼を受けて解決します。

マーニーの解決する事件は、どうやって犯罪を成立させたのか？というトリック推理というより、なぜその事件が起こったのか？という動機の解明が主軸になっていて、事件の裏にある人の心の機微を楽しむ漫画です。どの話もミステリーとしてだけでなくドラマとしても秀逸。日本の連続テレビドラマが好きな人なら間違いなくハマる作品ですよ。

この事件はなぜ起こったのか？を推理する短編集

名探偵マーニー

木々津克久 (著)

全11巻（完結）

1,089円

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

ボサボサ頭で眠そうな目をした女子高生・マーニーは、父が営む探偵事務所を手伝いながら、学校や街で起こるさまざまな事件を解決する天才的な推理力の持ち主。ある時はクラスメイトの失踪事件、ある時は友人の家族トラブル、またある時は奇妙な殺人事件……。マーニーは事件の渦中にいる人々の心の動きや、些細な矛盾を見逃さず、驚異的な集中力で真実を暴いていく。



依頼料は「事件解決後に決める」という自由なスタイルで、時に危険な状況にも巻き込まれながら、彼女は今日も冷静に、そして時に熱く、事件に立ち向かう。事件を通じて浮かび上がる人間の業や心理描写が深く、ただのミステリーを超えた人間ドラマがヨイ！