Kindle漫画セール情報「推し漫」 第141回
【1冊61円】背中に金属バットの伝説のヤンキー漫画『BOY』が価格崩壊【Kindle漫画セール情報】
2026年05月19日 18時00分更新
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80年代ジャンプの青春ヤンキー漫画『BOY』が激安セール中です。
全20巻が1冊100円でのセールなんですが、現在なぜか第6～20巻に39%オフクーポンが付いて1冊61円というとんでもない価格になってます。大丈夫なんでしょうか。うれしいけど。
さて、本作『BOY』ですが、ヤンキー漫画とはいっても、いわゆる不良グループの抗争などとはノリの違う漫画で、どちらかというと西森博之センセイの『今日から俺は』みたいなツッパリ青春もの。最強を自負する高校生・日々野が世界征服という野望のもとに無双するというのが基本路線ですが、喧嘩ありバンド活動あり野球対決ありと、学生らしくいろいろと青春が詰め込まれてもいます。逆に、敵対する側は、ヤンキーとは言ってもただ喧嘩に明け暮れるだけでなく、強盗、ドラッグ、強姦と、もはやヤンキーというより単なる犯罪者みたいな連中が多い（少年誌掲載作なのにｗ）ので、まともにやってちゃかなわんみたいなとこがあり、日々野のめちゃくちゃな強さがあるくらいで丁度いいみたいなバランス感。総じて、やりすぎな凶悪犯をやりすぎな強さの主人公がぶっつぶつすのが爽快なヤンキー漫画、それが『BOY』。
常に金属バットやフライパンが仕込まれているドラえ〇んバリの背中
BOY
梅澤春人 (著)
全20巻（完結）
1,415円 (39%オフクーポン適用時)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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