【100巻記念で100円!!】 自転車青春スポーツ漫画『弱虫ペダル』、常に全力疾走で全100巻中48巻が100円セール！【Kindle漫画セール情報】

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自転車スポーツ青春漫画『弱虫ペダル』が単行本第100巻の刊行を記念して、1冊100円セール中です！ とはいえ、全巻対象ではなく、対象商品はちょっと複雑。

まず第1巻から第34巻まではすべて100円。まだ未読、という方は、ここまで買い揃えるだけでも十分楽しめます。

続く、第35巻から第73巻までは、定価販売ですが、29～40%のポイント還元が付きます。還元率は巻によってバラバラですが、主に38%のものが多め。

そして、第74巻以降は、第74～第80巻、第82巻～第85巻、第87巻～第89巻と、途中途中に定価販売の巻を挟みながら、これまた100円セール対象に。対象外は、第81巻と第86巻です。第90巻以降はすべて定価での販売となっています。

1月8日には第13巻が発売になります。ぜひこの年末、既刊全巻読破しておき、良き新年をお迎えください。

『弱虫ペダル』はこれまでにも何度かセールを行っていますが、そのたびセール対象になる巻が違っているのでなかなか紹介しづらかったのですけど、今回は対象巻がむちゃ多めですので、全巻制覇を狙っている方はお安くなっている巻だけでも揃えておくといいかもしれません！

自転車レースを知らない人でも、絶対熱くなれる！！

弱虫ペダル

渡辺航 (著)

全100巻（続巻）

32,398円 ＋ポイント還元 7362 pt (23%)

第1巻～第34巻、第74巻～第80巻、第82巻～第85巻、第87巻～第89巻（各1巻あたり）

100円

第35巻～第73巻（巻によってバラツキあり）

32～40%ポイント還元

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

小野田坂道は、アニメ好きで、毎週のように秋葉原まで重いママチャリで往復している高校。ある日、自転車競技部の新入生歓迎レースに巻き込まれた彼は、驚異的な脚力を見せつける。実は坂道には、自転車レースで山岳地区を担当する「クライマー」として才能を秘めていた。自転車競技部に勧誘された坂道は、インターハイ優勝を目指すエース・今泉俊輔、熱血漢の鳴子章吉、力持ちの田所迅らと共に、過酷な練習と全国大会に挑んでいく。



最初は自転車競技の常識も知らなかった坂道が、仲間との出会い、ライバルとの激しい戦いの中で、自分の限界を超え、成長していく姿が描かれる。ペダルを漕ぐたび強くなっていく、王道の青春スポーツ漫画。ついに第100巻到達！ 坂道は高校3年。最後のインターハイの夏が始まる！