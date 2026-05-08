Kindle漫画セール情報「推し漫」 第132回
高橋葉介の傑作ホラー短編集『学校怪談』全巻99円セールが帰ってきた！【Kindle漫画セール情報】
2026年05月08日 17時00分更新
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「登校拒否してる相沢さ、こないだ俺の下駄箱の中にいたぜ」
いやー、もう夏ですね。夏と言えば怪談の季節。そんな読者の心を知ってか知らずか、学校の怖い話を集めた短編集、高橋葉介センセイの『学校怪談』が全15巻が1冊99円のセール中です。
『学校怪談』は1話完結のオムニバス的な構成で、途中から読んでもいいし、好きなところで一区切りできるのもいい。いわゆる怪談話が好きな人なら絶対面白い（怖い）と思えるエピソードぞろいです。
前回のセールは一瞬で終わってしまったのですが、今回もいつまで続くのか不明です。気になる方はぜひ今すぐポチッておいてください！
怖いより面白いが勝つ学校にまつわる怪奇の数々
学校怪談
高橋葉介 (著)
全15巻（完結）
1,485円（1巻あたり99円）
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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