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Amazonセール情報大紹介！ 第1730回

3万円超えでも売れてる。PS5純正「DualSense Edge」が約4,000円引き

2026年05月10日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】PS5用コントローラー「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCP1J）」をチェック！

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントのPS5用コントローラー「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCP1J）」がAmazonで割引対象。参考価格34,980円のところ、11％オフの31,168円で販売中。

　3万円超えのコントローラーは、さすがに高いと感じる人も多いだろう。それでも「DualSense Edge」は、過去1か月で700点以上購入されているPS5純正モデル。背面ボタンやトリガー調整、ボタンリマッピングなど、操作を細かくカスタマイズできるのが特徴だ。普通のDualSenseより一歩踏み込んだ操作環境を求める人にとっては、価格込みでも選ばれている理由が見えてくる1台だ。

アマゾンでPS5用コントローラー「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCP1J）」を入手

①背面ボタン搭載で、スティック操作を維持しやすい

　DualSense Edgeは、背面ボタンを備えたPS5純正コントローラー。ジャンプやしゃがみ、ダッシュなどを背面側に割り当てれば、スティックから親指を離す場面を減らせる。FPSやアクションゲームで操作が忙しくなりがちな人ほど、違いを感じやすいポイントだ。

②トリガー調整・ボタンリマッピング対応

　ボタンのリマッピングに加え、トリガーやスティックの調整にも対応している。深く押し込む操作を減らしたり、ゲームごとにボタン配置を変えたりできるため、標準設定のまま使うだけでなく、自分の操作感に合わせて調整しやすい。

③交換用キャップやケースが付属

　DualSense Edgeは、交換できるスティックキャップや背面ボタンが付属しているのも特徴。付属ケースには本体やパーツをまとめて収納でき、ケースに入れたままUSB接続で充電できる。

アマゾンでPS5用コントローラー「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCP1J）」を入手
 

・商品名：PS5用コントローラー「DualSense Edge ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCP1J）」
・メーカー名：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

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