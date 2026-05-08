Kindle漫画セール情報「推し漫」 第131回
世界は本気でライダーになりたいやつで溢れている!! 『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第8巻まで110円～第17巻まで半額セール！【Kindle漫画セール情報】
2026年05月08日 17時00分更新
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仮面ライダーは私だって好きだ！ でも『ハチワンダイバー』の柴田ヨクサルセンセイの作品かー。もしかしてまた泥臭くて暑苦しいんだろうか…などと思っていたらやっぱり泥臭くて暑苦しかった『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』が超絶セール中です。
いやしかし、これほどまでに泥臭くて暑苦しくないと、”仮面ライダーになりたい”なんて主題は成立しないのではないか。そうとさえ思えてくる剛腕が相変わらず素敵です。
本作の世界では、フィクションである仮面ライダーに憧れ、仮面ライダーに本気でなりたい!!と考えている男女が、主人公である東島丹三郎をはじめ、わらわら登場します。もちろん、想定読者は私や柴田センセイをはじめとする仮面ライダーになりたかった男たちなので、「こんなにいたのか同士よ！」と思わせてくれる面もありつつ、こいつらが俺達の代表なのか……という一抹の不安と共に進行するヒーローコメディです。さらに、昔、ショッカーに憧れていたというおじさんたちもいたりして、まあ、そりゃそういう人もいるかーと。で、この２つのグループが敵対し合うというお話です。そんな話が大人気で早18巻まで刊行されているんです。なぜか？ 面白いからです!!
現在、第1巻から8巻までが1冊110円と、アニメ化までされた作品としては破格の激安セール。続く第9巻から17巻までは半額セール中で、最新刊第18巻のみ定価販売中。かつてヒーローにあこがれたすべての大人への讃歌を、ぜひこの機会に。
仮面ライダーに憧れた大人が最終的にたどり着くのはコスプレな気がするのだが肉体的にライダーに近づこうとする大人ばかりなのもまた柴田ヨクサルです
東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
柴田ヨクサル (著)
全18巻（続巻）
5,236円
第1巻～第８巻
110円 (88%オフ)
第9巻～第17巻
396円 (50%オフ)
第18巻（最新刊）
792円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
周囲の仲間たちと共に、夢を追い続ける不器用な男の姿が、笑いと熱血と少しの切なさと共に描かれる、大人向けの痛快ヒーローコメディ。
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