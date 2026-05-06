『俺物語!!』最強ギャップ純愛コメディ全14巻が1冊100円！【Kindle漫画セール情報】

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おおおおおおおっ!! お、『俺物語!!』が全巻100円セール！ ヤバ！

アニメにも実写映画にもなったほんわか純愛ラブコメ全14巻が、今だけ1冊100円です。『俺物語!!』のいいところはもう第1話にすべて詰め込まれているんですけど、メインキャラの3人を読んだ人全員が好きになる完璧な第1話なんです。第2巻の文化祭編では小桃ちゃんがとびっきりかわいいし、第3巻のクリスマス編は本作屈指の胸キュンエピソード。第4巻の猛の誕生日編は感涙必至だし、第8巻の小桃の本気編は大感動できます。つまり、どの巻にもむちゃくちゃ推せるエピソードが用意されているってわけなんで、全14巻が100円セールというこの機会に全巻揃えないという選択肢はないわけです。

毎巻少女漫画とは思えぬカバーイラストもイカす!!

俺物語!!

アルコ (著) , 河原和音 (原作)

全14巻（完結）

1400円

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

見た目は強面で巨漢のため周囲から恐れられがちだが、実は誰よりも優しく正義感が強い高校生の大和猛。ある日、電車内でいじめられていた小柄で可愛い女の子・砂糖小桃を助けたことをきっかけに、猛は彼女に恋をしてしまう。小桃も猛の優しさに惹かれていくが、猛本人は「自分みたいな見た目で可愛い子に相手にされるはずがない」と勝手に悩み、あまつさえ、小桃が好きなのは親友の砂川だと勘違い。二人の仲を取り持とうと賢明になる。しかし、砂川のクールなフォローによって猛と小桃は付き合うことになり、その後も砂川や妹の佳子に背中を押されながら、猛は不器用に、でも一生懸命に小桃を想い続ける。部活、修学旅行、文化祭など高校生活のさまざまなイベントの中で、二人の距離は少しずつ、しかし確実に縮まっていく――。



見た目と内面のギャップがもたらす笑いと、純粋な恋心が胸を打つ、爽やかで心温まるラブコメディ！