Kindle漫画セール情報「推し漫」 第130回
『俺物語!!』最強ギャップ純愛コメディ全14巻が1冊100円！【Kindle漫画セール情報】
2026年05月06日 17時00分更新
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おおおおおおおっ!! お、『俺物語!!』が全巻100円セール！ ヤバ！
アニメにも実写映画にもなったほんわか純愛ラブコメ全14巻が、今だけ1冊100円です。『俺物語!!』のいいところはもう第1話にすべて詰め込まれているんですけど、メインキャラの3人を読んだ人全員が好きになる完璧な第1話なんです。第2巻の文化祭編では小桃ちゃんがとびっきりかわいいし、第3巻のクリスマス編は本作屈指の胸キュンエピソード。第4巻の猛の誕生日編は感涙必至だし、第8巻の小桃の本気編は大感動できます。つまり、どの巻にもむちゃくちゃ推せるエピソードが用意されているってわけなんで、全14巻が100円セールというこの機会に全巻揃えないという選択肢はないわけです。
毎巻少女漫画とは思えぬカバーイラストもイカす!!
俺物語!!
アルコ (著) , 河原和音 (原作)
全14巻（完結）
1400円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
見た目と内面のギャップがもたらす笑いと、純粋な恋心が胸を打つ、爽やかで心温まるラブコメディ！
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