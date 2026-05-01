Epic Gamesは5月1日、日本のiPhoneにて同社のストアアプリ「Epic Games Store」をダウンロードできるようになったと発表。これにより、同ストアを経由して「フォートナイト」と「Rocket League Sideswipe」がプレイ可能となる。

日本政府がモバイルソフトウェア競争促進法を可決し、Appleに対してiOSデバイスをサードパーティ製アプリストアに開放するよう求めた、いわゆる「スマホ新法」を受けて実現したもの。

モバイル版で「フォートナイト」を遊びフレンドを招待したユーザーには、新コスチューム「イェディ」もプレゼントされる。

Epic Gamesは2020年、「フォートナイト」で自社の課金システムをスマホに導入した際にアップルから「規約違反」だとモバイル版の配信を停止された。これをきっかけに、App Storeのアプリ内課金システムが独占にあたるとして、訴訟に踏み切っていた経緯がある。

裁判は2021年に「独占禁止法違反ではないが、Appleはそれ以外の決済手段も認めること」という判決が下った。Epic Gamesからすれば「敗訴」であるものの、確かにこれを機に業界のルールが変わり、ウェブストアへのリンク誘導などが解禁されたので、「試合に負けて勝負に勝った」という印象だ。

そしてAndroidでは先行してリリースされているモバイル版Epic Games Storeを、iPhoneでもインストールできるようになった。これにより、日本のiPhoneへ「フォートナイト」が6年ぶりの帰還を果たすことに。

ユーザーからは「懐かしすぎるー！」「サイズは4.9ギガ程度でした」「嬉しすぎて叫びだしたいくらいです」「GWはiPhoneでフォースとともに！（スターウォーズコラボ）」など、喜びの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／iOS／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

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