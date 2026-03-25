Epic Games、1000人超を削減 「フォートナイト」利用低迷で大規模コストカット
Epic Gamesは3月24日、1000人以上の社員を解雇すると発表した。これは同社を代表するゲーム「フォートナイト」のエンゲージメント低下にともない、得られる収入を大きく上回る支出に見舞われていることが原因の１つであり、会社を維持するために必要なことであると説明している。
また、解雇（レイオフ）のほかにも各種契約やマーケティングを見直すことで、計5億ドル以上のコスト削減を見込んでいるとティム・スウィーニーCEOは語る。
現在の困難について、ゲーム業界全体の成長鈍化や現世代機の販売不調なども挙げつつ、毎シーズン「フォートナイト」の開発を行うことにも課題があるという。
これからやるべきこととして、世界中の数十億台のスマートフォンに「フォートナイト」を対応させること、そしてゲームやストーリー、ライブイベントを盛り上げ、より良い体験を提供することを挙げている。
なお、今回の解雇はちまたで噂されているAIとは関係ないとも言及。AIが生産性を向上したぶん、より多くの開発者にコンテンツやテクノロジーを開発してもらいたいと考えていると話す。
先日、Epic Gamesは「フォートナイト」のゲーム内通貨「V-Bucks」の実質的な値上げを発表するいっぽう、「UEFN」クリエイターへのサポート収益を増加するなど、構造的な改革を多く行っている。
2017年に登場して以来、もうじき10周年を迎える「フォートナイト」。いまは大きな転換期を迎えているのかもしれない。
【ゲーム情報】
タイトル：FORTNITE（フォートナイト）
ジャンル：アクション
開発・運営：Epic Games
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／Android
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）
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