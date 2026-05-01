宇野昌磨さん、eスポーツチーム「VARREL」加入 趣味の領域を超えて“ガチ”で取り組む
CELLORBは5月1日、同社が運営するプロeスポーツチーム「VARREL」のリブランディングを発表。プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんと東大卒プロゲーマーのときどさんの電撃加入を発表した。
「VARREL REBORN」という新体制のチームとして、「勝つためのチーム」であると同時に、ゲームの楽しさや感動を広げる方向へ新たな進化を目指すという。
𝗩𝗔𝗥𝗥𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗕𝗢𝗥𝗡#ALLVARRELpic.twitter.com/EFu3L3Bd55— VARREL (@_VARREL) May 1, 2026
宇野昌磨さんはフィギュアスケート選手として五輪2大会連続メダル獲得、世界選手権連覇、全日本選手権13年連続出場という輝かしい経歴を持つ。
そのいっぽうで大のゲーム好きとしても知られ、近年ではストリーマーとしての活動でも注目を浴びていた。「GAMER部門」に加入し、今後はスケート活動と並行してYouTubeでの配信企画やイベントを行っていく。
＜宇野昌磨さんのコメント＞
「今まで、ゲームはぼくの最大の趣味でした。VARRELに入り、今後は趣味の領域を超えて、ゲームにガチで取り組む姿勢をみなさんに届けたい。ゲームを本気で楽しみ、ゲームの面白さをみなさんに届けたい。VARRELを、ぼくが大きくします」
ときどさんは、同社の取締役と選手を兼任する“東大卒”プロゲーマー。主に格闘ゲームの世界において頂点を争い続ける実力と経験を誇る。今後は「ストリートファイター部門」の選手として戦いながら、引き続き会社の経営などにも取り組んでいくという。
＜ときどさんのコメント＞
「VARREL加入は、ぼくの格闘ゲーム人生の集大成になると考えています。世界中での経験、これまで蓄積してきた取り組みの成果の全てを、ここで見せます。VARRELを、世界でもっとも存在感があるチームにします。VARRELで、勝ちます。」
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