ZETA DIVISION所属の人気ストリーマーk4sen（かせん）さんが企画するゲームイベント「The k4sen」は、4月22日～23日に「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」を用いた大会を開催すると発表。

その参加者のなかに、元オリンピックメダリストにしてプロスケーターの宇野昌磨さんが参戦することがわかり、話題を呼んでいる。

宇野さんといえば、Nintendo Switch 2の抽選争奪戦の際におもしろい投稿を重ね話題を呼んだことが印象深い。最近では「ポケモンチャンピオンズ」でマスカーニャに「トリプルアクセル」を使わせている投稿もしていた。

今回のイベントは2人1組のチーム戦となっており、経験者枠とコーチ枠の2人でタッグを組む。宇野さんの相方は「ストリートファイター6」でたびたびストリーマーの大会にも顔を出すようになった人気配信者「よしなま」さんとなっていることも話題を呼んだ。

本人たちはXにて、「よしなま君にトリプルアクセルから教えていけばいいのかな」「コーチは宇野さんや！最悪スケートで勝負します」などと冗談交じりに交流し、ファンから「教えるにはレベル高すぎ」「本人もスケートで勝負する気で草」「もういい代われ、俺がやる！と言われそう」など大いに盛り上がりを見せていた。

イベントでは、「相談せずに相方のために組んだデッキ」を使って戦うシールド戦と、「2人で相談して編成したデッキ」を使用する通常戦が行われる。1人では勝てない、協力し合うことで勝利をつかみ取る特殊ルール。果たして宇野さんとよしなまさんは勝ち抜けるのだろうか。

イベントは4月22日～23日にかけてk4senさんの公式Twitchにて配信予定。22日の20時から練習、23日の17時から本番を放送する。ぜひ視聴し、見守ってみてはいかがだろうか。