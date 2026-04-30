2026年5月7日14時には「フリーダムガンダム」が登場予定！
「ゴッドガンダム」がPS5／PS4『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』に登場！GWキャンペーンも開催中
バンダイナムコエンターテインメントは4月30日、PlayStation 5／PlayStation 4向けオンライン専用チームバトルアクション『機動戦士ガンダムバトルオペレーション２』（以下、バトオペ２）について、PC（Steam）版に先行実装されていた「ゴッドガンダム」が確定で手に入るSTEPUP抽選配給や、5月7日14時から登場予定の「フリーダムガンダム」に先駆けて＜VRオペレーター＞ラクス付きトークンパックと＜VRオペレーター＞ミーア付きトークンパックの再販売、各施設の増強キャンペーンなどパイロットに役立つキャンペーンが盛り沢山な「ゴールデンウィークキャンペーン」を開催。期間は、2026年5月14日13時59分まで（予定）。
「機動武闘伝Gガンダム」より参戦となる「ゴッドガンダム」は、地上／宇宙両用の強襲機、COST700 LV1機体として登場。特徴的なスキルとして「ハイパーモードLV1」と「明鏡止水LV1」を所持している。
さらに、スキル「ヘビーアタック（D）」や副兵装「ゴッドスラッシュ[波動]」「石破天驚拳」は空中での使用が可能なので、立体的な格闘戦に挑んでみよう。
加えて「ゴッドガンダム」が確定で入手できる「ゴッドガンダム確定STEP UP抽選配給」を実施中。STEP7で「ゴッドガンダム」が1機確定し、おまけで新規カスタムパーツ「教育型コンピューター[特格] LV1」が手に入る確定STEP UP抽選配給となる。この機会に「ゴッドガンダム」をぜひ獲得しよう。
また、2026年5月7日14時から登場予定の「フリーダムガンダム」に先駆けて＜VRオペレーター＞ラクス付きトークンパックと＜VRオペレーター＞ミーア付きトークンパックを再販売中。期間中PlayStation Storeにてトークン53個を購入すると、各種VRオペレーターが付いてくるトークンパックとなっているので、「ゴッドガンダム」や5月7日実装の「フリーダムガンダム」とあわせて手に入れてみよう。
さらに、「ゴッドガンダム」と「フリーダムガンダム」がPS5／PS4版『バトオペ２』に実装されることを記念した映像を公開しているので、そちらもぜひ試聴してみよう。
「ゴッドガンダム確定STEPUP抽選配給」の開催期間は、2026年57日13時30分まで（予定）。「＜VRオペレーター＞ラクス付きトークンパック」と「＜VRオペレーター＞ミーア付きトークンパック」の販売期間は、2026年5月28日13時59分まで（予定）だ。
▼ゴッドガンダム＆フリーダムガンダム｜PS5／PS4版参戦PVの視聴はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=GBWq8WfLn8k
・「ゴッドガンダム確定STEPUP抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=184182
・＜VRオペレーター＞ラクス付きトークンパックの購入はこちら：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-PC145A0000000000
・＜VRオペレーター＞ミーア付きトークンパックの購入はこちら：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-CUSA11210_00-PC146A0000000000
※過去の販売時に各種VRオペレーター付きトークンパックを入手済みの場合、新たな機能の追加等はございません。
■「ゴールデンウィークキャンペーン」開催中！ 各施設の増強キャンペーンもお見逃しなく
PS5／PS4版『バトオペ２』では現在「ゴールデンウィークキャンペーン」を実施中。これにあわせ、各施設の増強キャンペーンを実施している。
・強化施設増強キャンペーン
強化施設の大成功発生率と、MS重複時の強化値が3倍に上昇。
・拡張施設整備士増員キャンペーン
拡張施設の整備士として、「レオナ＆テンダ」が期間限定で開放。「レオナ＆テンダ」は、スキル開発時にLV4以上が確定となる。
さらに、本日より各種レアリティの改修キットがそれぞれ入手可能なSTEPUP抽選配給を開催中。5月7日14時からは整備士増員チケットが入手可能なSTEPUP抽選配給を開催予定だ。これらの抽選配給は開催期間中何回でも要請が可能なので、戦力強化に活用してみよう。
また「カスタムパーツ確定STEPUP抽選配給」を2週連続で開催予定。本日より開催中の第1弾はSTEP1で「複合装甲材[Type－A]LV1」＋★2MS1機確定、STEP2で「複合装甲材[Type－C]LV1」＋★2MS1機確定、STEP3で「新型耐ビーム装甲LV1」＋★3MS1機確定となっている。
ほかにも、拡張コインなどの豪華報酬が獲得可能な「期間限定任務」を発令中。任務を達成して、報酬をゲットしてみよう。
「ゴールデンウィークキャンペーン」の実施期間は、2026年5月14日13時59分まで（予定）。「強化施設増強キャンペーン」と「拡張施設整備士増員キャンペーン」の実施期間は、ともに2026年5月14日13時59分まで（予定）。
「【第1弾】カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」と「改修キット確定STEPUP抽選配給」の実施期間は、5月7日13時30分まで（予定）。「整備士増員チケット確定STEPUP抽選配給」と「期間限定任務」の実施期間は、5月7日14時～5月1413時30分まで（予定）だ。
・「ゴールデンウィークキャンペーン」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=184199
・「強化施設増強キャンペーン」」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=184234
・「拡張施設整備士増員キャンペーン」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=184238
・「【第1弾】カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=184282
・「改修キット確定STEPUP抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=184199
・「整備士増員チケット確定STEPUP抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=184199
・「期間限定任務」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=184296
■「8周年記念バトオフ！」応募受付開始！
『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』を愛して止まない者たちのオフ会その名も「バトオフ！」の開催が決定。特別な体験をキーワードに、バトオフでしか体験できない施策を準備予定だ。
1番の目玉施策として、これまでユーザーアンケートでも実施希望の声が多かった、「パイロットの皆様が遊んでみたいシチュエーションバトル」を開催予定。例年よりも開催日数を増やしているおで、ぜひ応募してみよう。投票期間は、2026年5月10日23時59分まで（予定）。
・『8周年記念バトオフ！』の応募はこちらから：https://bo2.ggame.jp/jp/event/offline2026.php
■『バトオペ２』の最新情報を紹介する「バトオペ情報局」を公開中！
『バトオペ２』の最新情報を紹介する「バトオペ情報局」を公開中。PS5／PS4版に追加実装される「ゴッドガンダム」と「フリーダムガンダム」の紹介や、「ゴールデンウィークキャンペーン」にて実施するキャンペーンを紹介している。
PC（Steam）版にて開放される高LV機体の紹介や、「3周年前月祭」にて実施するキャンペーンも紹介。テンダ・ビギン役の「七瀬彩夏」さんをナレーターとして迎えているので、ぜひチェックしてみよう。
・「バトオペ情報局｜2026年4月度」の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=-Huz4Kqq0QA
【ゲーム情報】
タイトル：機動戦士ガンダム バトルオペレーション2
ジャンル：チームバトルアクション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 4／PlayStation 5／PC（Steam）
配信日：
PS5／PS4：配信中
PC（Steam）：配信中（2023年5月31日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金）
プレイ人数：1人～12人
CERO：B（12才以上対象）
©創通・サンライズ
※ PlayStation Plus未加入でプレイ可能です。
※一部有料のコンテンツがございます。
※本サービスをプレイされるには、PlayStationNetworkアカウント／Steam ユーザーアカウント、インターネット接続環境が必須となります。
※オンライン接続に関わる通信費は、お客様のご負担となります。
※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
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