バンダイナムコエンターテインメントは3月23日、PlayStation 5／PlayStation 4向けオンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』（以下、バトオペ２）において、「春のバトオペ祭りV」を開催すると発表。開催期間は、2026年3月26日14時～4月30日13時59分まで（予定）。

それにあわせて、新規参戦機体「V2ガンダム」が、原作映像や楽曲にあわせて登場する新機体参戦PVを公開。ナレーションは「ウッソ・エヴィン」役の阪口大助さんでお届けする。

キャンペーン期間中は新機体「V2ガンダム」の登場や、おまけでカスタムパーツが手に入る毎週1回10連無料スペシャル抽選配給、＜VRオペレーター＞ウッソ付きトークンパックの販売など盛りだくさんなイベント内容となっている。

さらに、同期間で「PS5でバトオペ２を遊ぼうキャンペーン」を開催。ぜひともお見逃しなく。

●詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=180985

■「機動戦士Vガンダム」より「V2ガンダム」が参戦決定！

「機動戦士Vガンダム」より「V2ガンダム」が地上／宇宙両用の強襲機、COST750 LV1機体として『バトオペ２』に登場決定。

特徴的なスキルの1つとして、「M・ドライブ・ユニット制御機構 LV1」を所持しており、発動中は機体性能が向上、高速移動のスラスター消費量、高速移動中に受けるよろけ蓄積値を軽減するほか、スキルに対応した兵装が高速移動中に使用可能となる。

さらに一定時間高速移動を行うことで、機体後部に「光の翼」が発生し、自機または翼部分に接触した敵機の体勢を崩し、ダメージを与えると同時に、スラスターを一定量消費させるスキル効果となっている。

ウッソ・エヴィン役の「阪口 大助」さんがナレーションを務め、「機動戦士Vガンダム」の映像や、「Don‘t Stop! Carry On! / RD」とともに「V2ガンダム」の魅力を存分に伝える特別な機体参戦PVをYouTubeにて公開中。

また「V2ガンダム」の兵装について紹介している通常版も公開しているので、あわせてチェックしよう。

●V2ガンダム｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=vFcM5-B0sGU

●新機体参戦PV｜V2ガンダムの視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=W246fuffxYQ

■「V2ガンダム確定STEP UP抽選配給」開催！

さらに「＜VRオペレーター＞ウッソ付きトークンパック」発売！

2026年3月26日より「V2ガンダム確定STEP UP抽選配給」を実施する。STEP7で「V2ガンダム LV1」が確定で手に入り、おまけで新カスタムパーツ「教育型コンピューター[特防]」が、STEP10では「V2ガンダム LV1」がもう1機確定に加えて、★4MSも1機確定で手に入るお得な抽選配給になっているので、この機会にぜひ獲得しよう。

さらに、期間中PlayStation Storeにてトークン53個に＜VRオペレーター＞ウッソが付いてくる、＜VRオペレーター＞ウッソ付きトークンパックを同日より販売するので、「V2ガンダム」とあわせてぜひ購入を考えてみてはいかがだろうか。

「V2ガンダム確定STEP UP抽選配給」の開催期間は、2026年3月26日14時～4月2日13時30分まで（予定）。「＜VRオペレーター＞ウッソ付きトークンパック」の販売期間は、3月26日14時～4月30日13時59分まで（予定）だ。

●詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=181163

■「春のバトオペ祭りV」が開催！ 今なら毎週1回10連が無料！

さらにログインするだけで毎週20機体がもらえる！

3月26日14時より「春のバトオペ祭りV」を開催。開催期間中は、「毎週無料10連スペシャル抽選配給」で★2以上レアリティが2機、★3以上レアリティが1機確定で手に入る。さらに「ヘビーアーマー LV1」「オーバーチューン[フレーム] LV1」「複合フレーム[Type-A]LV1」「新型耐実弾装甲 LV1」の4種類のカスタムパーツのうち、ランダムで1個がおまけで手に入る。

また期間中にログインするだけで、MS最大100機がもらえるログインボーナスを実施する。毎週20機体ずつプレゼントされるので、忘れずにログインしよう。

さらに「春のバトオペ祭りＶ MS確定STEP UP抽選配給」を実施。各STEP、すべての物資がMS確定となっており、STEP2では全物資★2あるいは★3の機体が、STEP3では全物資★3以上の機体が確定になる。確定で機体をまとめて入手できる機会なので、こちらも戦力拡充に役立てよう。

そのほかにも、「72時間限定STEP UP抽選配給」「バトルシミュレーター」のミッションの更新や、「期間限定任務」「新兵＆復帰兵歓迎キャンペーン」なども実施するので、詳細は公式サイトを確認しよう。

「毎週無料10連スペシャル抽選配給」の実施期間は、2026年3月2614時～4月30日13時30分まで（予定）。「ＭＳ最大100機プレゼント」の実施期間は、3月26日14時～4月30日13時59分まで（予定）。「春のバトオペ祭Ｖ MS確定STEP UP抽選配給」の実施期間は、2026年3月26日14時～4月9日13月30日まで（予定）だ。

●「毎週無料10連スペシャル抽選配給」の詳細はこちら：●「ＭＳ最大100機プレゼント」の詳細はこちら：●「春のバトオペ祭Ｖ MS確定STEP UP抽選配給」の詳細はこちら：●そのほかキャンペーン情報はこちらから：