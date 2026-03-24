新機体参戦PVを公開！
V2ガンダムがPS5／PS4『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』に参戦！「春のバトオペ祭りV」が開催決定
バンダイナムコエンターテインメントは3月23日、PlayStation 5／PlayStation 4向けオンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』（以下、バトオペ２）において、「春のバトオペ祭りV」を開催すると発表。開催期間は、2026年3月26日14時～4月30日13時59分まで（予定）。
それにあわせて、新規参戦機体「V2ガンダム」が、原作映像や楽曲にあわせて登場する新機体参戦PVを公開。ナレーションは「ウッソ・エヴィン」役の阪口大助さんでお届けする。
キャンペーン期間中は新機体「V2ガンダム」の登場や、おまけでカスタムパーツが手に入る毎週1回10連無料スペシャル抽選配給、＜VRオペレーター＞ウッソ付きトークンパックの販売など盛りだくさんなイベント内容となっている。
さらに、同期間で「PS5でバトオペ２を遊ぼうキャンペーン」を開催。ぜひともお見逃しなく。
●詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=180985
■「機動戦士Vガンダム」より「V2ガンダム」が参戦決定！
「機動戦士Vガンダム」より「V2ガンダム」が地上／宇宙両用の強襲機、COST750 LV1機体として『バトオペ２』に登場決定。
特徴的なスキルの1つとして、「M・ドライブ・ユニット制御機構 LV1」を所持しており、発動中は機体性能が向上、高速移動のスラスター消費量、高速移動中に受けるよろけ蓄積値を軽減するほか、スキルに対応した兵装が高速移動中に使用可能となる。
さらに一定時間高速移動を行うことで、機体後部に「光の翼」が発生し、自機または翼部分に接触した敵機の体勢を崩し、ダメージを与えると同時に、スラスターを一定量消費させるスキル効果となっている。
ウッソ・エヴィン役の「阪口 大助」さんがナレーションを務め、「機動戦士Vガンダム」の映像や、「Don‘t Stop! Carry On! / RD」とともに「V2ガンダム」の魅力を存分に伝える特別な機体参戦PVをYouTubeにて公開中。
また「V2ガンダム」の兵装について紹介している通常版も公開しているので、あわせてチェックしよう。
●V2ガンダム｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=vFcM5-B0sGU
●新機体参戦PV｜V2ガンダムの視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=W246fuffxYQ
■「V2ガンダム確定STEP UP抽選配給」開催！
さらに「＜VRオペレーター＞ウッソ付きトークンパック」発売！
2026年3月26日より「V2ガンダム確定STEP UP抽選配給」を実施する。STEP7で「V2ガンダム LV1」が確定で手に入り、おまけで新カスタムパーツ「教育型コンピューター[特防]」が、STEP10では「V2ガンダム LV1」がもう1機確定に加えて、★4MSも1機確定で手に入るお得な抽選配給になっているので、この機会にぜひ獲得しよう。
さらに、期間中PlayStation Storeにてトークン53個に＜VRオペレーター＞ウッソが付いてくる、＜VRオペレーター＞ウッソ付きトークンパックを同日より販売するので、「V2ガンダム」とあわせてぜひ購入を考えてみてはいかがだろうか。
「V2ガンダム確定STEP UP抽選配給」の開催期間は、2026年3月26日14時～4月2日13時30分まで（予定）。「＜VRオペレーター＞ウッソ付きトークンパック」の販売期間は、3月26日14時～4月30日13時59分まで（予定）だ。
●詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=181163
■「春のバトオペ祭りV」が開催！ 今なら毎週1回10連が無料！
さらにログインするだけで毎週20機体がもらえる！
3月26日14時より「春のバトオペ祭りV」を開催。開催期間中は、「毎週無料10連スペシャル抽選配給」で★2以上レアリティが2機、★3以上レアリティが1機確定で手に入る。さらに「ヘビーアーマー LV1」「オーバーチューン[フレーム] LV1」「複合フレーム[Type-A]LV1」「新型耐実弾装甲 LV1」の4種類のカスタムパーツのうち、ランダムで1個がおまけで手に入る。
また期間中にログインするだけで、MS最大100機がもらえるログインボーナスを実施する。毎週20機体ずつプレゼントされるので、忘れずにログインしよう。
さらに「春のバトオペ祭りＶ MS確定STEP UP抽選配給」を実施。各STEP、すべての物資がMS確定となっており、STEP2では全物資★2あるいは★3の機体が、STEP3では全物資★3以上の機体が確定になる。確定で機体をまとめて入手できる機会なので、こちらも戦力拡充に役立てよう。
そのほかにも、「72時間限定STEP UP抽選配給」「バトルシミュレーター」のミッションの更新や、「期間限定任務」「新兵＆復帰兵歓迎キャンペーン」なども実施するので、詳細は公式サイトを確認しよう。
「毎週無料10連スペシャル抽選配給」の実施期間は、2026年3月2614時～4月30日13時30分まで（予定）。「ＭＳ最大100機プレゼント」の実施期間は、3月26日14時～4月30日13時59分まで（予定）。「春のバトオペ祭Ｖ MS確定STEP UP抽選配給」の実施期間は、2026年3月26日14時～4月9日13月30日まで（予定）だ。●「毎週無料10連スペシャル抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=181152
●「ＭＳ最大100機プレゼント」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=181144
●「春のバトオペ祭Ｖ MS確定STEP UP抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=181171
●そのほかキャンペーン情報はこちらから：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=180985
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります