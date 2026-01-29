期間中にログインすると「Ξガンダム LV1」や「ペーネロペー LV1」がもらえる！

バンダイナムコエンターテインメントは1月29日、PlayStation 5／PlayStation 4向けオンライン専用チームバトルアクション『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』（以下、バトオペ2）にて、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念キャンペーン」を開始。キャンペーン期間中は、ログインすると「Ξガンダム LV1」や「ペーネロペー LV1」がもらえるほか、毎週特別なSTEP UP抽選配給も実施予定だ。

ほかにも「＜VRオペレーター＞マフティー付きトークンパック」の再販売、公式Xでは「閃光のハサウェイ劇場最新作公開記念キャンペーン」と題して、3週連続で「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』メインビジュアルポスターB2」や「キャクブガースウェット」などが抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施中なので、下記より詳細を確認してほしい。

現在、ハサウェイ・ノア役の小野賢章さんがナレーションを務める本キャンペーンの特映像を公開中。「Ξガンダム」や「ペーネロペー」が登場する映像となっているので、こちらもぜひチェックしよう。

▼「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念キャンペーン」特別映像の視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=OL2fdbYZ5QE

■「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念キャンペーン」を開催中！

2026年1月29日14時より、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念キャンペーン」を実施中。キャンペーン期間中は、ログインすることで「閃光のハサウェイ」登場機体の「Ξガンダム LV1」や「ペーネロペー LV1」に加えて、「ZZガンダム LV1」や「νガンダム LV1」「FA・ユニコーンガンダム LV1」などがもらえるログインボーナスを実施中だ。

期間中はロビーも装飾されており、看板が「閃光のハサウェイ」仕様になっているほか、「Ξガンダム」の立像が設置されているので、ぜひこの期間中にログインして、機体やロビーをチェックしてみてはいかがだろうか。

2026年1月29日14時からは、「閃光のハサウェイ」をイメージしたシチュエーションバトルも開催中。報酬として、開催1週目はSTEP1で「グスタフ・カール Lv1」が、開催2週目はSTEP2で「メッサーF01型 Lv1」が獲得できるので、ぜひ挑戦してみよう。

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念キャンペーン」開催期間は、2026年2月26日13時59分（予定）まで。

※ログインボーナスは開催期間中に複数回ログインすること。

シチュエーションバトル開催期間は、1週目は2026年2月2日3時59分（予定）まで。2週目は、2月5日14時～2月9日3時59分（予定）まで。

・「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念キャンペーン」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=195061

・シチュエーションバトルの詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=126085

■「メッサーF01型＆F02型確定STEP UP抽選配給」を開催！

キャンペーン期間中は、1週ごとに「閃光のハサウェイ」に登場した機体のSTEP UP抽選配給を開催。開催期間は、2026年2月5日13時30分（予定）まで。

第1週の本日1月29日14時からは、「メッサーF01型＆F02型確定STEP UP抽選配給」を実施中。STEP1で「メッサーF02型 LV2」、STEP2で「メッサーF01型 LV3」、STEP3では「メッサーF02型 LV3」がそれぞれ確定で入手可能。

また、期間中はリサイクル窓口に「メッサー用L・B・R LV2」「メッサー用ビーム・サーベル LV2」「メッサー用L・B・R LV3」「メッサー用ビーム・サーベル LV3」の4つの兵装が陳列されているので、この機会をお見逃しなく。

2週目以降も、特別な抽選配給を実施予定となっているので、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケ―の魔女」の公開にあわせて、ぜひ「閃光のハサウェイ」にまつわる機体を入手して使ってみてはいかがだろうか。

「メッサーF01型＆F02型確定STEP UP抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=195068

■「＜VRオペレーター＞マフティー付きトークンパック」再販売中！

本日2026年1月29日より、小野賢章さんが声優を務める「＜VRオペレーター＞マフティー付きトークンパック」を再販売する。こちらはトークン53個にオペレーターが付いてくるお得なセットとなっている。

期間中ログインや抽選配給で入手できる「Ξガンダム」とあわせて楽しめるので、この機会をお見逃しなく。販売期間は、20262月26日13時59分（予定）まで。