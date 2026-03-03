バンダイナムコエンターテインメントは3月2日、PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けオンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』（以下、バトオペ２）にて、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より「ガンダム・バルバトスルプス」が参戦すると発表。実装日は、2026年3月5日のアップデート後より。

「ガンダム・バルバトスルプス」の実装とあわせて「＜VRオペレーター＞オルガ付きトークンパック」を販売するほか、参戦を記念して、三日月・オーガス役の河西健吾さんがナレーションを務める新機体参戦PVの特別版を公開、

公式Xでは「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」10周年記念キービジュアルポスター（B2）と「キャクブガースウェット」が抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施している。

また、2026年3月12日のアップデート後には「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」より「ガンダム・端白星」も参戦。現在公開中の「バトオペ情報局」でも新機体の情報やキャンペーンの詳細を紹介しているので、そちらもチェックしてみよう。

▼「バトオペ情報局」

https://www.youtube.com/watch?v=tHn58c8Yt7Y

■「ガンダム・バルバトスルプス」と「ガンダム・端白星」が参戦！

2026年3月5日のアップデート後より、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より「ガンダム・バルバトスルプス」が地上／宇宙両用、COST700の★4強襲機として『バトオペ２』に参戦。本機は、PlayStation版とPC（Steam）版で同時実装される。

さらに、翌週2026年3月12日のアップデート後、PlayStation版、PC（Steam）版に「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」より「ガンダム・端白星」が地上／宇宙両用、COST600の★4強襲機として参戦。PlayStation版では4機目、5機目のオルタナティブ機体として参戦する2機体を、ぜひこの機会に獲得して、プレイしてみよう。

■三日月・オーガス役の河西健吾さんがナレーションを務めるPVも公開中！

「余計な鎖は外してやるから…、見せてみろよ、お前の力」

「ガンダム・バルバトスルプス」が参戦したことを記念して、戦場を荒々しく切り開く「ガンダム・バルバトスルプス」を紹介する特別な映像を公開中。三日月・オーガス役の河西健吾さんがナレーションを務めており、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の映像や「Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans」のBGMとともに新機体の魅力を存分に楽しめる映像となっているので、ぜひ視聴してみよう。

●ガンダム・バルバトスルプス｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=X7R18PVkV9c

●新機体参戦PV｜ガンダム・バルバトスルプスの視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=Wvoqsz9cHnQ

■「ガンダム・バルバトスルプス確定STEP UP抽選配給」が開催決定！

「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」も同時開催！

2026年3月5日のアップデート後の「ガンダム・バルバトスルプス」実装にあわせて、「ガンダム・バルバトスルプス確定STEP UP抽選配給」を開催予定。

STEP7で「ガンダム・バルバトスルプス LV1」が1機確定で入手できるほか、おまけとしてSTEP6で格闘主兵装、STEP7で射撃主兵装が手に入る抽選配給となる。主兵装を入手することで「ガンダム・バルバトスルプス」の主兵装が選択可能となるので、この抽選配給でぜひ「ガンダム・バルバトスルプス」、そして主兵装を獲得しよう。

さらに、同じく2026年3月5日のアップデート後より、ガンダム・バルバトスルプス向け「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」も同時開催予定。STEP2とSTEP3で「ガンダム・バルバトスルプス」との相性を考慮したカスタムパーツ「複合フレーム[Type-B] LV1」「燃焼効率補助装置LV1」が確定で入手可能だ。こちらもあわせて楽しみに待とう。

ガンダム・バルバトスルプス確定STEP UP抽選配給の開催期間は、2026年3月5日アップデート後～3月12日13時30分まで（予定）。カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給は3月5日アップデート後～3月19日13時30分まで（予定）だ。

■「＜VRオペレーター＞オルガ付きトークンパック」販売中！

2026年3月5日のアップデート後より、細谷佳正さんが声優を務める「＜VRオペレーター＞オルガ付きトークンパック」を販売。こちらはトークン53個にオペレーターが付いてくるお得なセットとなっている。

「ガンダム・バルバトスルプス」とあわせて楽しめるので、この機会をお見逃しなく。販売期間は、2026年3月5日アップデート後～3月26日13時59分まで（予定）。

※PC（Steam）版では「トークンパック：オルガ」の名称にて販売予定ですので、ゲーム内H.A.R.O.画面の「ストア」よりご確認ください。

■「バトオペ情報局」公開中！ 配信を記念した「1日1回無料抽選配給」も開催

2026年3月5日に実装予定の「ガンダム・バルバトスルプス」の魅力を伝える参戦記念PVや新機体の兵装、今後のアップデート情報の紹介をしている配信番組「バトオペ情報局」を公開中。

テンダ・ビギン役の七瀬彩夏さんをナレーターとして迎えているほか、三日月・オーガス役の河西健吾さんから「ガンダム・バルバトスルプス」実装についてのメッセージも聞けるので、まだ試聴していない人はぜひアーカイブをチェックしよう。

●「バトオペ情報局」の視聴はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=tHn58c8Yt7Y

●紹介内容の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=178941

また、配信を記念して「Hi-νガンダム LV1」や「フルアーマーZZガンダム Lv1」などの5機体の中からランダムで1機が確定で入手できる1日1回無料抽選配給を実施。対象の機体は3月5日のアップデート後にリサイクル交換窓口に追加され、1週間固定で陳列されるので、ぜひそちらも活用してみよう。実施期間は、2026年3月5日4時59分まで（予定）。

●「1日1回無料抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=179009