ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は4月13日、発売中のPlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」について、オンライン協力型マルチプレイモード「Legends／冥人奇譚」の追加レイドミッション“大禍”を実装したと発表。

※4月11日より実装

「Legends（冥人奇譚）」は、最大4人のフレンドとチームを組み、妖怪のごとく巨大化した羊蹄六人衆に挑むお話が展開。次々と押し寄せる敵襲を防ぐ防衛型ミッション“九死”、12ものストーリーミッション“奇譚”、そしてボスの城に乗り込む“攻城”が楽しめる。

その中でも“大禍”はラスボスと見込まれる“龍”および“斎藤”と戦える最高難度レイドミッション。モード実装直後はプレイできず、ついに解禁された形だ。

しかしいざ実装されてみれば、4人プレイ必須のギミックが仕込まれており、ソロでの攻略は不可能だった（プレイヤーAがスイッチを踏んでる間のみ足場が出現するなど）。しかもしばらくはマッチング機能が適用されず、直接募集をかけてフレンドとパーティーを組んで挑む必要がある。

これにはユーザーからも反発が出ており、「早くマッチング機能を解放してくれ」「プレイの腕、時間、そして友達が揃ってないと遊べないコンテンツ」「ソロは文字通り門前払いでワロタ」など、遊びたくても遊べない状況に不満が溜まっている模様。

ただ、このことについて「要領が掴めてない状態で野良パーティーを組めるようにしても、うまく連携できずストレスが溜まるからだろう」という意見に納得する声も。それくらい、ボイスチャットによるリアルタイムの連携が攻略のカギを握る。

いっぽう実際にプレイしている人からは「ゲームでここまで達成感があったのは初めてだ…」「あきらめない心」「もう何が何だかわかんないよｗ」「平均クリアタイム4時間って長すぎィ！」「斎藤サン強すぎんよ…」「トロコン完了！」「マッチング実装後はむしろ地獄になりそう」などの感想が寄せられていた。

Ghosts, stand together to defeat a supernatural Lord Saito.



Ghost of Yōtei Legends Raid update is available now: https://t.co/mFkWPKsn3Vpic.twitter.com/J3yR9F9wEj — PlayStation (@PlayStation) April 10, 2026

【ゲーム情報】

タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Sucker Punch

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年10月2日）

価格：

スタンダードエディション：8980円

Digital Deluxe Edition：9980円

CERO：Z（18歳以上対象）

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.