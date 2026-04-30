サンソフト、41年ぶりに「ルート16」リメイク
サンソフトは4月30日、復刻IPの完全新作ゲーム発表として、Nintendo Switch／PC（Steam）用ソフト「ROUTE16R」を8月6日に発売すると発表。価格は3300円となる。
本作は、敵車両やモンスターの妨害を避けながらステージのお金を回収する、白熱のカーチェイスアクションゲーム。1980年代に発売された「ルート16」シリーズの最新作となる。なんと41年ぶりとのこと。
これまでは敵からは逃げの一手だったが、本作では車がロボットに変形し、戦えるようになるのが大きなリメイクポイント。車をカスタマイズする際は移動速度や燃料だけでなく、戦闘を有利にするパーツも検討する必要がある。
また、レトロなデザインにボタン一つで切り替わる機能も搭載。グラフィックが変わるだけで遊びの感覚がぐっと変わるので、ぜひ試してみてほしい。
さらに本作ではシリーズ初となるローカルマルチプレイモードも実装。「旗」をプレイヤー同士で奪い合うミニゲームが遊べるという。
同時に、アーケード版「ROUTE16」、ファミコン版「ROUTE16TURBO」の移植と本作をセットにした「ROUTE16 COLLECTION」もNintendo Switch限定で発売決定（パッケージ／ダウンロード）。
※1つのパッケージに3つのゲームが入った商品。
ファン垂涎のコレクターズBOXも登場。光り輝く「ROUTE16TURBO」の金のレプリカカセットや、限定アクリルスタンドなど、ここでしか手に入らない限定アイテムが同梱されている。
本日よりAmazon.co.jpや各販売サイトで予約を開始。「ルート16」ファンはこのチャンスをお見逃しなく！
●Amazon.co.jpページ
https://www.amazon.co.jp/s?_encoding=UTF8&hidden-keywords=B0GYRKHL4Y|B0GYRJMFS2|B0GYRG9GBZ|B0GYR7F135
©SUNSOFT
©SUNSOFT ©HAMSTER Corporation
その他、記載されている社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります