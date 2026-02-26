サンソフトは2月26日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）向けアクションゲーム「シティーハンター」を、全世界同時発売したと発表。

本作は、1990年にPCエンジンで発売された唯一の公式ゲームを現行機で遊べるようにした「決定版」だ。35年の時を経て、伝説のアクションゲームが進化を遂げて復活する。

まず、アニメ版の象徴であるTM NETWORKの名曲「Get Wild」をゲーム内に実装。ファンならこれだけで購入の価値アリと言えるだろう。

さらに、当時のプレイ感を忠実に再現した「オリジナルモード」、操作性を現代基準にブラッシュアップした「強化モード」、敵の配置やアルゴリズムを難しくした「ハードモード」の3種類を搭載。懐かしさと新しさが同居するタイトルになっている。

また、いつでもプレイを中断・再開できる「セーブ機能」、ミスを瞬時にやり直せる「巻き戻し機能」も搭載。当時の雰囲気を再現する「ブラウン管フィルター」や、アスペクト比（16：9、4：3など）の変更なども可能だ。

当時のパッケージやマニュアルを360度鑑賞できる「3Dアーカイブ」や、貴重なオリジナルアート、アニメ画像を収録した「ギャラリー」モードなども実装している。

さらにさらに、伝言板キーホルダーやアクリルスタンドを同梱した豪華限定版「COLLECTOR'S BOX」も販売。ECサイトおよび全国のゲーム取扱店で購入できる。数量限定のため、買いたい人はお早めに。

【ゲーム情報】

タイトル：シティーハンター

ジャンル：アクション

販売：サンソフト

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月26日）

価格：

通常版：3960円（パッケージ／ダウンロード）

COLLECTOR'S BOX：7920円（パッケージ）

※パッケージ版はNintendo Switch、PlayStation 5のみ

CERO：B（12歳以上対象）

©北条司／コアミックス・読売テレビ・サンライズ

©SUNSOFT

Distributed by Clouded Leopard Entertainment Inc.