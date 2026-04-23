サンソフトは4月22日、復刻IPの完全新作ゲームをダブルで発表すると告知した。1作目は4月24日10時に、2作目は4月30日10時にそれぞれ発表する。

最近では35年ぶりに「シティーハンター」を、32年ぶりに「へべれけ2」「いっき団結」を発売。IPの復刻に熱が入っているのを感じ、ファンからは好評の声が寄せられている。

新作のヒントとして、1作目は「当てられたらすごい！」、2作目は「あの白熱アクション！」としている。

今回の発表についてユーザーからは「タフ・ターフやな」「アルバートオデッセイだったら嬉しすぎる」「わくわく7の新作を!?」「一作目は水戸黄門」「マドゥーラの翼だったら嬉しい。デッドゾーンとメルヘンヴェールもいいな」「アトランチスの謎2!?」「必殺パチンコステーション」「ナゾラーランドがやっと復活するんだな？」「アニメ放送に合わせてドッジ弾子とか」など、じつに多数の予想（願望）が寄せられていた。

果たしてこのなかに正解はあるのか。発表当日を待ちたい。

また、本日より同社は現在放送中のTVアニメをモチーフにした完全新作アクションゲーム「GAME 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？～地下迷宮と謎の少女～」を、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）向けに発売。

ジャンルはダンジョンに潜り、大量の敵をなぎ倒して強くなる「爽快アリーナシューター」。全編フルボイスで展開するオリジナルストーリーで、原作ファンやアニメファンはもちろん、作品を知らない人でも楽しめる内容になっている。

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