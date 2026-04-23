サンソフト、復刻IP“完全新作”をダブルで発表 ヒントは「当てられたらすごい！」「あの白熱アクション！」
サンソフトは4月22日、復刻IPの完全新作ゲームをダブルで発表すると告知した。1作目は4月24日10時に、2作目は4月30日10時にそれぞれ発表する。
最近では35年ぶりに「シティーハンター」を、32年ぶりに「へべれけ2」「いっき団結」を発売。IPの復刻に熱が入っているのを感じ、ファンからは好評の声が寄せられている。
新作のヒントとして、1作目は「当てられたらすごい！」、2作目は「あの白熱アクション！」としている。
今回の発表についてユーザーからは「タフ・ターフやな」「アルバートオデッセイだったら嬉しすぎる」「わくわく7の新作を!?」「一作目は水戸黄門」「マドゥーラの翼だったら嬉しい。デッドゾーンとメルヘンヴェールもいいな」「アトランチスの謎2!?」「必殺パチンコステーション」「ナゾラーランドがやっと復活するんだな？」「アニメ放送に合わせてドッジ弾子とか」など、じつに多数の予想（願望）が寄せられていた。
果たしてこのなかに正解はあるのか。発表当日を待ちたい。
また、本日より同社は現在放送中のTVアニメをモチーフにした完全新作アクションゲーム「GAME 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？～地下迷宮と謎の少女～」を、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）向けに発売。
ジャンルはダンジョンに潜り、大量の敵をなぎ倒して強くなる「爽快アリーナシューター」。全編フルボイスで展開するオリジナルストーリーで、原作ファンやアニメファンはもちろん、作品を知らない人でも楽しめる内容になっている。
・PS Store
https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10018248
・ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117262
・Steamストア
https://store.steampowered.com/app/4320940/GAME/
©2026あてきち・アルファポリス/鑑定士（仮）製作委員会
©SUNSOFT
その他、記載されている社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります