Novatetsu Gamesは5月25日、Steam向け3DCG鉄道ゲーム「RUNNING TRAIN | 走ル列車！」の早期アクセスを開始した。6月1日まで2682円（10％オフ）で購入できる。

本作は、架空の海岸線と田園風景を走る鉄道シミュレーター。プレイヤーは運転士として、安全かつ時間通りに列車を走らせることが目的となる。

刮目すべきは背景の作り込みだ。「まるで実写のよう」というのは使い古された表現だが、思わずそう呟いてしまうくらいリアルなグラフィックとなっている。スコアを楽しむのもいいし、自動運転モードにして走る列車や風景をパシャパシャ撮影するのもいい。

ユーザーからは「史上最も詳細な鉄道シム」「画質がとんでもなくいい」「容量4GB…かる!?」「驚異のグラフィック」「雪でちゃんと空転滑走する」「カーブミラーの映り込みまで実装されてて変な笑い出た」「さぁ君も撮り鉄になろう」など、話題を呼んでいる形だ。

さらに、本作は個人で開発されたものという点も驚き。将来的にはPS5／Xbox Series X|S／Epic Games Store／GOGなどのプラットフォーム展開も視野に入れつつ、まずはSteam版の安定化とブラッシュアップを優先するという。

今後は乗客システムの追加、および乗客視点モードの実装。多言語ローカライズ、路線追加、車掌モード実装などを行い、フルリリースは2027年第3四半期（Q3）を目標にしているとのこと。

映像を見て興味がわいたら、ぜひ早期アクセス版の購入を検討してみてはいかがだろうか。