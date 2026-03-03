【本日】任天堂「インディーワールド」23時から配信 7ヵ月ぶりのインディーゲーム特番
任天堂は3月2日、Nintendo Switch 2とNintendo Switchで遊べるインディーゲームを紹介する「Indie World 2026.3.3」をライブ配信すると発表した。3月3日23時からで、約25分の映像となる。
前回の放送は2025年8月7日で、約7ヵ月ぶり。そこでは「文字遊戯」「BALL x PIT」「違う星のぼくら」「グレイシャード」などのゲームが取り上げられた。
ユーザーからは「Switchの発売日にやるインディーワールド、期待」「むしろこれを待ってたまである」「ウィッチブルック続報くるか！？」「サクナヒメ来るかなー」など期待する声が寄せられている。
なお、本番組はインディーゲームを取り扱う番組のため、基本的に任天堂タイトルの発表はない。そちらは「ニンテンドーダイレクト」の次回放送を待とう。
・Indie World 公式ホームページ
https://www.nintendo.com/jp/indie-world/20260303/index.html
※事前収録した映像を放映します。
※紹介されるソフトには、年齢制限があるものが含まれる場合があります。
※放送はシステム上のトラブル等により予告なく中止する場合があります。あらかじめご了承ください。
© Nintendo