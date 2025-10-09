セガは10月9日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）で発売中の『Clair Obscur: Expedition 33』（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）について、全世界累計販売本数が500万本（※1）を突破したと発表。

また、ゲームのリードコンポーザーであるロリエン・テスタード氏が手掛けたオリジナルサウンドトラックも、リリースから3300万回以上のストリーミング再生を記録し、Billboardクラシックアルバムチャートで10週間以上1位を獲得している。

セガは、イギリスのゲームパブリッシャーKepler Interactiveおよびフランスの開発スタジオSandfall Interactiveと、日本市場向けのPlayStation 5のパッケージ版に関する共同パブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当している。

※1：Kepler Interactive調べ。販売本数にはパッケージ版、ダウンロード版および展開する全プラットフォームにおける2025年10月8日時点の合計販売数（Game Pass除く）。

無料アップデートについて

累計販売本数500万本突破の感謝を込めて、全プラットフォーム向けに無料アップデートを実施予定。アップデートの概要は下記のとおり。

＜アップデート内容＞

・新プレイアブル環境：新たなロケーションを追加。『Expedition 33』のキャラクターたちを未知の敵や驚きが待ち受ける。

・高難度ボスバトル：終盤プレイヤー向けのやりごたえある新ボス戦を追加。

・新コスチューム：各隊員に新たな衣装を実装し、カスタマイズの幅がさらに拡大。

・多言語対応拡充：チェコ語、ウクライナ語、ラテンアメリカスペイン語、トルコ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語を追加し、対応言語は合計19言語に。

このほかにも、ファンに喜んでもらえるような追加要素を多数用意しているという。アップデート配信についての詳細は公式SNSにて発表するとのことなので、続報を楽しみにしよう。

クリエイティブディレクター ギヨーム氏よりコメント

私たちのゲームへの反響は、まさに驚くべきものでした。

私たちは何年もかけて夢のプロジェクトに取り組んできましたが、それが世界中のファンのみなさまの心に響いたことを、素晴らしく、また感慨深く受け止めています。ファンアートや音楽カバーを共有、最高の「バゲット」コスプレの披露など、私たちが創り上げた世界を愛してくださったこと、そしてゲームを温かく応援してくださったことに心から感謝しています。

現在開発中のアップデートが、ファンのみなさまへの「感謝」となることを願っています。チーム一同、みなさまにお待ちいただく価値のあるものをお届けできるよう全力で取り組んでおりますので、どうか楽しみにお待ちください。

【PS5パッケージ版情報】

タイトル：『Clair Obscur: Expedition 33』

ジャンル：ターン制RPG

販売：Kepler Interactive／Sandfall Interactive

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：7400円

CERO：Z（18才以上のみ対象）

©2025 Sandfall Interactive SAS - Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。