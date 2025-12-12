セガは12月12日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）用ソフト『Clair Obscur: Expedition 33』（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）が、ロサンゼルスで開催された世界最大級のゲームイベント「The Game Awards 2025」にて、「Game of the Year」（ゲーム・オブ・ザ・イヤー）を受賞したと発表。

また、ファンの熱い支持への感謝として「Thank Youアップデート」を配信した。アップデートは、全プラットフォーム・全地域で順次配信中。さらに、受賞を記念したトレーラーも公開している。

▼THANK YOU トレーラー

https://youtu.be/ycAr70XRdXY

※セガは、イギリスのゲームパブリッシャーKepler Interactiveおよびフランスの開発スタジオSandfall Interactiveと、日本市場向けのPlayStation 5のパッケージ版に関する共同パブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当している。

■無料アップデートについて

ゲームを楽しんだファンへの「感謝」として、全プラットフォーム向けに新たなアップデートを配信。アップデート内容は以下のとおりだ。

＜アップデート内容＞

・新エリアの追加：若きヴェルソにまつわる物語が広がる、絵本のような不思議な新エリアが登場。祝祭を楽しむジェストラルや新ロケーション、そして強大で不穏な存在との邂逅がプレイヤーを待ち受ける。

・新規楽曲の追加：ゲームのリードコンポーザーであるロリエン・テスタード氏による新曲を追加。各種デジタル音楽ストリーミングサービスでも順次配信するという。

・高難度ボスバトル：終盤プレイヤー向けのやりごたえある新ボス戦を追加。撃破することで、新たなピクト、コスチューム、各種ギアなど、強力な報酬を獲得できる。

・フォトモードの追加：戦闘中のアクションを一時停止し、ゲーム内の印象的な瞬間を自由に撮影・記録できる。

・対応言語を拡充：チェコ語、ウクライナ語、ラテンアメリカスペイン語、トルコ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語の新規ローカライズを追加し、対応言語数は合計19言語に。

・FSR 4に対応：PC版においてAMDのテンポラルアップスケーリング技術に対応し、対応GPU環境でよりシャープな映像表現とスムーズなフレームレートを実現。

・そのほかの新要素や改善：各プラットフォームでのパフォーマンス向上に加え、ハンドヘルドPCでの動作最適化など、より快適にプレイできるよう多数の改善を実施。

【PS5パッケージ版情報】

タイトル：『Clair Obscur: Expedition 33』

ジャンル：ターン制RPG

販売：Kepler Interactive／Sandfall Interactive

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：7400円

CERO：Z（18才以上のみ対象）

©2025 Sandfall Interactive SAS - Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。