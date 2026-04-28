TOHO Gamesは4月27日、稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」について、7月27日16時59分をもってサービス終了すると告知した。

本作は、稲作RPG「天穂のサクナヒメ」を題材としたモバイル向けゲーム。2月5日に配信開始し、ゲーム内広告が“お米関連のみ”であることがリリース当時話題を呼んだ。

終了理由は「満足いただけるサービスの提供が困難であるため」とのこと。リリースから約2ヵ月という短期での決断に至り、PC（Steam）版は配信されずじまいとなる。

ユーザーからは「短い間ですが、ありがとうございました」「最後まで楽しませていただきます」「流石に早すぎでは…」「登場人物は素晴らしかった」など、感謝と惜しむ声が寄せられていた。

また、えーでるわいす原作サイドの1人・こいち氏が自身のXでユーザーからのコメントに返答。買い切りではなくモバイル版を選んだ理由や、最近まで来年の作業をしていたことなどを明かし、サ終で悲しむユーザーの心に寄り添っている。

そのなかで、本作に登場したキャラクターは基本的に開発の「G2 Studios」ひいては「TOHO Games」の権利になるので、現在進行中の別プロジェクトへ登場させるのは難しいと回答。ただし、「ヒヒカカ、澄月太子、青凰姫は確定でうちで使えます」と一部のキャラは原作サイド側に権利があるため、持ち越しできると語っていた（出るのが確定とは言ってない）。

サクナヒメのIPは、アニメ続編として「天穂のサクナヒメ ココロワ稲作日誌」が2月ごろに放送されたほか、コンシューマー向けに「サクナヒメ外伝 ココロワと想世の歯車」が制作決定している。また、ウェブマンガとして「サクナヒメ外伝 それぞれの晴々」も連載中だ。まだコンシューマーゲーム新作が出るには遠いという話だが、今後の続報に期待したい。

【ゲーム情報】

タイトル：天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～

ジャンル：稲作シミュレーション×探索バトルRPG

配信：TOHO Games

開発：G2 Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2026年2月5日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会

©えーでるわいす／TOHO CO., LTD.