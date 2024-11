マーベラスは11月14日、本格的な米作りが話題となった「天穂のサクナヒメ」のシリーズ最新作として、コンシューマ向けに「サクナヒメ外伝 ココロワと想世の歯車」の発売を決定した。

また、「天穂のサクナヒメ」開発のえーでるわいすより、スマートフォン向けゲームとアニメ続編のプロジェクトも進行中であると発表。

合わせて「三大企画」と称され、ファンは「大豊作じゃ!」「楽しみすぎる!」「想像以上の情報量」と大喜びの反応を見せている。

コンシューマー向け最新作では、サクナヒメの“親友”であるココロワヒメが主役になる模様。発明神として機巧(からくり)を作るもう一人の神の物語に期待しよう。

この発表を受け、Nintendo Switch/PlayStation 4のダウンロード版を最大50%オフで提供するセールが開催。ストアにより割引率と期間が異なるので注意しよう。

・ニンテンドーeショップ

1980円(39%オフ)/2024年12月2日まで

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000029215

・PS Store

1639円(50%オフ)/2024年11月22日まで

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1023-CUSA09130_00-SAKUNA0000000000

なお、ASCII GAMESでは「天穂のサクナヒメ」のレビュー記事も掲載中。購入の参考にチェックしてもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル:サクナヒメ外伝 ココロワと想世の歯車

ジャンル:未定

販売:マーベラス

開発:えーでるわいす

プラットフォーム:未定

発売日:未定

価格:未定

レーティング:未定

※ゲーム映像や画面写真は全て開発中のものです。

©2024 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. and Marvelous Inc.