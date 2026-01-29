TOHO Gamesは1月29日、稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」のiOS／Android版を、2月5日にリリースすると発表した。

※PC（Steam）版のリリースは後日

本作は、えーでるわいす原案の稲作RPG「天穂のサクナヒメ」の最新作。開発・運営はG2 Studiosが担当し、国立研究機関・農研機構が協力している。

「あきたこまち」「コシヒカリ」など現実の品種が登場することも話題を呼んでおり、より深化したコメ作りに期待が高まっている。

現在事前登録キャンペーンは15万人まで達成。各種ゲーム内アイテムがもらえるほか、現実の企業とコラボした「米菓詰め合わせ」「桃屋のごはんですよ！」「職人仕込牛たん N-21」「国産うなぎ蒲焼 1尾分」「のどぐろ一夜干し550g」「はえぬき（お米）」といった抽選プレゼントも実施されている。

事前登録20万人を達成すると、ゲーム内の装備アイテム「心想神画 星3 咲くやこの花、花の宴」と、「炎舞炊き」最高峰モデルの圧力IH炊飯ジャー「NX-AA10」が抽選で1名にプレゼントされる。

これらの発表にユーザーからは「サクナヒメ待ってた！」「ちょうど稲作したかったんだよね」「スマホ容量足りるかな…」「炊飯ジャーｗさすが稲作ゲー」など期待の声が寄せられている。

いよいよ配信される「サクナヒメ」新章。TOHO animatonチャンネルではTVアニメの全13話を期間限定無料配信するキャンペーンも実施。あわせてチェックしてみては。

【ゲーム情報】

タイトル：天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～

ジャンル：稲作シミュレーション×探索バトルRPG

配信：TOHO Games

開発：G2 Studios

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：2026年2月5日 ※PC（Steam）版のリリースは後日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会

©えーでるわいす／TOHO CO., LTD.