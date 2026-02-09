「天穂のサクナヒメ」お米関連オンリーの広告が好評　「ご飯が食べたくなる」

文●Zenon／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　TOHO Gamesより2月5日に配信開始した、稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」。稲作RPG「天穂のサクナヒメ」の最新作だ。

　本作では稲作をする際、広告を見ることで時間短縮が可能。アプリゲームにはよくある仕組みだが、その広告が「お米」関連オンリーだと話題になっている。

稲作開始するとリアルの待ち時間がカウントダウン。今回は6時間待つことに

稲作の時短方法はいくつか用意されている。そのなかの広告視聴を選択（1日1回）

今回の広告はナカモの「つけてみそかけてみそ」だった。う～ん、ご飯が食べたくなる

　そのほか、JA山形、農業する番組、ななつぼし（お米）、パックご飯、梅干しなど、さまざまな「お米」にまつわる広告が報告されている。

　これにユーザーからは「広告がコメ関連ばかりなの草、いや稲生える」「CMギャラリーが欲しい」「こんなに広告見るのが苦にならないアプリはじめて」「貸せ、ゲーム内広告はこうやるんだ！」「飯テロすぎる」など、好評の声が寄せられていた。

　ゲーム公式サイトの「アプリ内広告掲載パートナー募集」ページでは、「本作の世界観との親和性やユーザー体験に配慮した形での広告掲載を行っており、アプリ内広告掲載パートナー様を募集しております」としている。

　いまやアプリゲームで広告視聴するのは、課金圧を減らすためにも無くてはならないシステム。それをこのように関連するパートナーを募集することで、ユーザーに拒否感を持たせない仕組みを構築した本作は、さすがと言えるだろう。

広告を見てお米が完成。「1日1回と言わずもっと見させてくれ」という声も

　「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」は基本プレイ無料、iOS／Android向けに配信中だ。PC（Steam）版は後日配信となるので、そちらの続報にも期待したい。

　なお、公式X（Twitter）では広告で紹介した商品が当たるキャンペーンも実施。広告を見て食べたくなった人は、ぜひ応募してみては。

 

【ゲーム情報】

タイトル：天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～
ジャンル：稲作シミュレーション×探索バトルRPG
配信：TOHO Games
開発：G2 Studios
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：配信中（2026年2月5日）　※PC（Steam）版のリリースは後日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会
©えーでるわいす／TOHO CO., LTD.

■関連サイト