TOHO Gamesより2月5日に配信開始した、稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」。稲作RPG「天穂のサクナヒメ」の最新作だ。

本作では稲作をする際、広告を見ることで時間短縮が可能。アプリゲームにはよくある仕組みだが、その広告が「お米」関連オンリーだと話題になっている。

そのほか、JA山形、農業する番組、ななつぼし（お米）、パックご飯、梅干しなど、さまざまな「お米」にまつわる広告が報告されている。

これにユーザーからは「広告がコメ関連ばかりなの草、いや稲生える」「CMギャラリーが欲しい」「こんなに広告見るのが苦にならないアプリはじめて」「貸せ、ゲーム内広告はこうやるんだ！」「飯テロすぎる」など、好評の声が寄せられていた。

ゲーム公式サイトの「アプリ内広告掲載パートナー募集」ページでは、「本作の世界観との親和性やユーザー体験に配慮した形での広告掲載を行っており、アプリ内広告掲載パートナー様を募集しております」としている。

いまやアプリゲームで広告視聴するのは、課金圧を減らすためにも無くてはならないシステム。それをこのように関連するパートナーを募集することで、ユーザーに拒否感を持たせない仕組みを構築した本作は、さすがと言えるだろう。

「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」は基本プレイ無料、iOS／Android向けに配信中だ。PC（Steam）版は後日配信となるので、そちらの続報にも期待したい。

なお、公式X（Twitter）では広告で紹介した商品が当たるキャンペーンも実施。広告を見て食べたくなった人は、ぜひ応募してみては。

【ゲーム情報】

タイトル：天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～

ジャンル：稲作シミュレーション×探索バトルRPG

配信：TOHO Games

開発：G2 Studios

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年2月5日） ※PC（Steam）版のリリースは後日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©えーでるわいす／「天穂のサクナヒメ」製作委員会

©えーでるわいす／TOHO CO., LTD.