うぅ頭が…「ほの暮しの庭」では“犬が飼える” 過去のトラウマを触発される夜廻プレイヤー続出
日本一ソフトウェアは4月26日、新作ゲーム「ほの暮しの庭」で「犬を飼える」という投稿を行った。これが過去作をプレイしたユーザーのトラウマを触発し、話題を呼んでいる。
田舎暮らしには犬も欠かせませんよね✨— ほの暮しの庭 公式 (@Honogurashi) April 26, 2026
庭ではもちろん犬を飼うことができます🐕
名前をつけたり犬小屋を建ててあげたり、
たくさん可愛がって仲良くなりましょう💕
🐶#ほの暮しの庭
7月30日(木)発売 予約受付中 pic.twitter.com/SnSnirni19
投稿では、「田舎暮らしには犬も欠かせませんよね。庭ではもちろん犬を飼うことができます！名前をつけたり犬小屋を建ててあげたり、たくさん可愛がって仲良くなりましょう」と、犬好きにもお勧めのゲームですよーと紹介している。
これに対しユーザーからは「どうか最後まで楽しく一緒に暮らせますように！！」「え、犬がいるんですか？この夜廻チームのゲームに？」「はーい注意警報が流れました！全プレイヤー心が折られないようお挑みください！」「うぅ頭が…」「か、過去のトラウマが追いかけてくる…!!」など、大きな盛り上がりを見せていた。
「夜廻」シリーズと「犬」には切っても切れない深い関係があり、今回の投稿も単純なスローライフゲームにおけるペットの話ではなく、何かしらの意味があるのではと思われる。
しかし、本作には怖いことが起きない“あんしん暮し”モードというのが実装される。言葉通りに受け取るのであれば、通常モードではなくこちらを選ぶことで、ユーザーが懸念する不安要素も“回避”できるのかもしれない。
発売まで約3ヵ月。まだまだ公式Xでは意味深な投稿が続きそうだ。
【ゲーム情報】
タイトル：ほの暮しの庭
ジャンル：生活シミュレーション
販売：日本一ソフトウェア
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2026年7月30日予定
価格：
PS5／Switch 2／Steam版：9020円
Switch版：7920円
CERO：C（15歳以上対象）
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