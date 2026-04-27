日本一ソフトウェアは4月26日、新作ゲーム「ほの暮しの庭」で「犬を飼える」という投稿を行った。これが過去作をプレイしたユーザーのトラウマを触発し、話題を呼んでいる。

投稿では、「田舎暮らしには犬も欠かせませんよね。庭ではもちろん犬を飼うことができます！名前をつけたり犬小屋を建ててあげたり、たくさん可愛がって仲良くなりましょう」と、犬好きにもお勧めのゲームですよーと紹介している。

これに対しユーザーからは「どうか最後まで楽しく一緒に暮らせますように！！」「え、犬がいるんですか？この夜廻チームのゲームに？」「はーい注意警報が流れました！全プレイヤー心が折られないようお挑みください！」「うぅ頭が…」「か、過去のトラウマが追いかけてくる…!!」など、大きな盛り上がりを見せていた。

「夜廻」シリーズと「犬」には切っても切れない深い関係があり、今回の投稿も単純なスローライフゲームにおけるペットの話ではなく、何かしらの意味があるのではと思われる。

しかし、本作には怖いことが起きない“あんしん暮し”モードというのが実装される。言葉通りに受け取るのであれば、通常モードではなくこちらを選ぶことで、ユーザーが懸念する不安要素も“回避”できるのかもしれない。

発売まで約3ヵ月。まだまだ公式Xでは意味深な投稿が続きそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2026年7月30日予定

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：C（15歳以上対象）

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