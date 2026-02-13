日本一ソフトウェアは2月13日、新作ゲーム「ほの暮しの庭」について、怖いことが起きない「あんしん暮しモード」の実装を発表した。

これは、生活シミュレーション“だけ”を楽しめるモードで、ゲーム開始時に設定する。すると、作中の舞台である彼ヶ津村に伝わる“掟”を破ることなく、安心安全に村での田舎暮らしを送れるようになるという。

この新モードについては、マスコットキャラクターであるおスギ（CV：加藤英美里さん）と鬼丸（CV：宮﨑雅也さん）による紹介PVも公開中。こどもでもあんしんしてみられるえいぞうになっているので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。

今回の発表を受けてユーザーからは「掟を破ることができなくなる、って怖くね？」「通常モードに何が起こるんや？」「騙されんぞ…」「この世界で安心を求める人間はいるのだろうか？」「まるで通常が安心できないみたいじゃないですかー」など、逆説的に本作にホラーがあることは確定！と盛り上がりを見せている。

また、「思わず笑っちゃったけど、やったぜ！これで私でも遊べる」「牧場系好きだけどホラー苦手で悩んでたから助かる！」「発売が楽しみですっ（騙されてないですよね？）」とあんしん暮しモードの実装を素直に喜ぶ声も。

なかには「安死モード…じゃないですよね」「裏攻略に関わる話かも？」「安全地帯であるメニュー画面で襲ってきた会社に安心の概念は存在するのか」など、疑心暗鬼が止まらない人もいた。

なお、先日より設置されている彼ヶ津村のライブカメラは、深夜23時ごろになると調子がおかしくなるとのこと。よい子は見に行かないよう、注意しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2026年7月30日予定

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：審査予定

©2026 Nippon Ichi Software, Inc.