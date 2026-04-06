「ほの暮しの庭」公式がキャラクター紹介 赤く塗りつぶされたところが不穏すぎると話題に
日本一ソフトウェアは4月3日、新作ゲーム「ほの暮しの庭」について、登場キャラクターを紹介する投稿を行った。その一部が赤く塗りつぶされており、話題を呼んでいる。
たとえば10代後半の少女「コマコ」。彼女を紹介する3つの特徴として「腕の良い狩人」「犬が苦手」と続き、「●●●●の記憶がない」と赤く塗りつぶされている。
これに対しユーザーからは「小さいときの記憶…とか？」「赤いぐしゃぐしゃが気になる…」「刃物を研いでる姿で勘ぐってしまう」「マフラー外したら首がポロリしない？」など、怖い想像をする声も。
👤 コマコ— ほの暮しの庭 公式 (@Honogurashi) April 3, 2026
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穏やかで優しいが、気弱な印象の少女
主人公が初めて出会った村人
🌱#ほの暮しの庭
7月30日(木)発売 予約受付中 pic.twitter.com/3HvjjPC6eU
また、コマコの兄「シロージ」は3つの特徴として「仕事熱心な木こり」「妹のコマコを気にかける」「●●●●に●●●を捧げた」とあり、ユーザーから「不穏だ…」「どう足掻いても不穏にしかならないワード」「生贄かな」などと塗りつぶされた部分の予想が行われている。
👤 シロージ— ほの暮しの庭 公式 (@Honogurashi) April 4, 2026
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寡黙で大柄な木こりの青年
口数は少ないが、喋ると案外親しみやすい
🌱#ほの暮しの庭
7月30日(木)発売 予約受付中 pic.twitter.com/l1mCn5Lfb5
いっぽうで雑貨屋の店主「サザンカ」の場合は「●●●を埋めている」とあるのだが、ユーザーからは「種を埋めている」「クロスワードパズルの空き文字を埋めている」「寂しさを埋めている」など、大喜利のような投稿が目立った。
👤 サザンカ— ほの暮しの庭 公式 (@Honogurashi) April 5, 2026
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マイペースで明るい雑貨屋のお姉さん
常にポジティブで、考えるより先に行動するタイプ
🌱#ほの暮しの庭
7月30日(木)発売 予約受付中 pic.twitter.com/bim2BaCz77
少しずつ情報が明らかになってきた「ほの暮しの庭」。発売までの3ヵ月間は、まだ意味深な投稿が続きそうだ。
【ゲーム情報】
タイトル：ほの暮しの庭
ジャンル：生活シミュレーション
販売：日本一ソフトウェア
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2026年7月30日予定
価格：
PS5／Switch 2／Steam版：9020円
Switch版：7920円
CERO：C（15歳以上対象）
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