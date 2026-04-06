日本一ソフトウェアは4月3日、新作ゲーム「ほの暮しの庭」について、登場キャラクターを紹介する投稿を行った。その一部が赤く塗りつぶされており、話題を呼んでいる。

たとえば10代後半の少女「コマコ」。彼女を紹介する3つの特徴として「腕の良い狩人」「犬が苦手」と続き、「●●●●の記憶がない」と赤く塗りつぶされている。

これに対しユーザーからは「小さいときの記憶…とか？」「赤いぐしゃぐしゃが気になる…」「刃物を研いでる姿で勘ぐってしまう」「マフラー外したら首がポロリしない？」など、怖い想像をする声も。

また、コマコの兄「シロージ」は3つの特徴として「仕事熱心な木こり」「妹のコマコを気にかける」「●●●●に●●●を捧げた」とあり、ユーザーから「不穏だ…」「どう足掻いても不穏にしかならないワード」「生贄かな」などと塗りつぶされた部分の予想が行われている。

いっぽうで雑貨屋の店主「サザンカ」の場合は「●●●を埋めている」とあるのだが、ユーザーからは「種を埋めている」「クロスワードパズルの空き文字を埋めている」「寂しさを埋めている」など、大喜利のような投稿が目立った。

少しずつ情報が明らかになってきた「ほの暮しの庭」。発売までの3ヵ月間は、まだ意味深な投稿が続きそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2026年7月30日予定

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：C（15歳以上対象）

©2026 Nippon Ichi Software, Inc.