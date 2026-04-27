セフィロス、「未来のレモンサワー」CMに出演 レモンを輪切りにして缶チューハイを飲む
アサヒビールは4月27日、スクウェア・エニックスのRPG「ファイナルファンタジーVII リバース」と「未来のレモンサワー」とのコラボレーションCMを公開した。
映像では、「FFVII」のセフィロスがレモンを輪切りにし、「未来のレモンサワー」から出てきたレモンを食べ、ほうっとひと息つきながら満足げに缶チューハイを飲む様子が見られる。
公式は「まさかアイツが」「片翼のレモンサワー」などとあおり、コラボを盛り上げている。
ユーザーからは「これはニブルヘイム前のセフィロス」「お酒を楽しむセフィロスが見れて幸せ！」「お酒飲むイメージなかったわ」「さすがの太刀筋」「ちゃんと7等分なの細かい」などと大好評。
なかには過去に放送した日清食品グループによる「どん兵衛」のコラボレーションCMを思い出す人もおり、「うどんの次はチューハイ（笑）」「クラウドにも勧めようとか思ってそう」「（レモンサワーを）贈ろうか…」という声も。
数量限定商品「未来のレモンサワー 濃いめ」は、4月28日発売だ。また、4月29日～5月3日にかけて六本木ヒルズで「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」イベントを開催する。
作中の酒場「SEVENTH HEAVEN（セブンスヘブン）」をモチーフにした空間でお酒を飲めるので、20歳以上のファンはぜひ訪れてみては。
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