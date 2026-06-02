ロンチトレーラーも公開中！
Switch 2／XSX|S版『FFVII リバース』が6月3日に発売！DL版が20％オフとなる早期購入セールも開催中
スクウェア・エニックスは6月1日、NintendoSwitch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）版『ファイナルファンタジーVII リバース』のロンチトレーラーを公開した。
星を救うための戦いの先に待ち受ける、衝撃の運命を予感させる映像をぜひチェックしよう。
ゲームの発売日は、6月3日。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6578円、ダウンロード専売のDigital Deluxe Editionが8201円だ。
▼ローンチトレーラー（YouTube）
https://youtu.be/Do5-NNUHwgE
■Kamitoさん＆橘ひなのさんによる実況プレイの配信が決定！
6月2日20時～スタート！
『FFVII リメイクインターグレード』に続き……『FFVII リバース』の実況プレイを配信。広大なフィールドを駆け巡る自由な探索や、仲間との連携技が追加されたバトルなど、見どころ満載のNintendo Switch 2 版を二人がプレイする。前作から続く二人の旅を、ぜひリアルタイムで見届けてみてはいかがだろうか。
【概要】
配信スケジュール：2026年6月2日20時～
配信枠URL：https://youtube.com/live/T1pqPqxrQf0?feature=share
■『FFVII リバース』 が20％オフの早期購入セール開催中！
Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）『ファイナルファンタジーVII リバース』ダウンロード版（通常版／Digital Deluxe Edition）を2026年6月10日までに予約・購入すると、通常価格より20％オフで購入できる。
【概要】
早期購入セール期間：2026年6月10日23時59分まで
プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）
価格（通常価格 ⇒ セール価格）：
通常版：6578円 ⇒ 5262円
Digital Deluxe Edition：8201円 ⇒ 6560円
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジーVII リバース
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）
発売日：2026年6月3日
※PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）版は発売中
価格：
通常版：6578円（パッケージ版／ダウンロード版）
Digital Deluxe Edition：8201円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上）
© SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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