スクウェア・エニックスは6月1日、NintendoSwitch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）版『ファイナルファンタジーVII リバース』のロンチトレーラーを公開した。

星を救うための戦いの先に待ち受ける、衝撃の運命を予感させる映像をぜひチェックしよう。

ゲームの発売日は、6月3日。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6578円、ダウンロード専売のDigital Deluxe Editionが8201円だ。

▼ローンチトレーラー（YouTube）

https://youtu.be/Do5-NNUHwgE

■Kamitoさん＆橘ひなのさんによる実況プレイの配信が決定！

6月2日20時～スタート！

『FFVII リメイクインターグレード』に続き……『FFVII リバース』の実況プレイを配信。広大なフィールドを駆け巡る自由な探索や、仲間との連携技が追加されたバトルなど、見どころ満載のNintendo Switch 2 版を二人がプレイする。前作から続く二人の旅を、ぜひリアルタイムで見届けてみてはいかがだろうか。

【概要】

配信スケジュール：2026年6月2日20時～

配信枠URL：https://youtube.com/live/T1pqPqxrQf0?feature=share

■『FFVII リバース』 が20％オフの早期購入セール開催中！

Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）『ファイナルファンタジーVII リバース』ダウンロード版（通常版／Digital Deluxe Edition）を2026年6月10日までに予約・購入すると、通常価格より20％オフで購入できる。

【概要】

早期購入セール期間：2026年6月10日23時59分まで

プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）

価格（通常価格 ⇒ セール価格）：

通常版：6578円 ⇒ 5262円

Digital Deluxe Edition：8201円 ⇒ 6560円

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジーVII リバース

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）

発売日：2026年6月3日

※PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）版は発売中

価格：

通常版：6578円（パッケージ版／ダウンロード版）

Digital Deluxe Edition：8201円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上）

© SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO