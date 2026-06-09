スクウェア・エニックスは6月9日、Nintendo Switch 2 版『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』の発売日が決定および、予約受付を開始することを発表。

ダウンロード版はひと足早く2026年7月23日に配信。パッケージ版は8月27日に発売される。価格はダウンロード版が6688円、パッケージ版が7480円だ。

『FINAL FANTASY X』および『FINAL FANTASY X-2』は、これまでにパッケージ出荷数とダウンロード販売数の合計が全世界で2000万本以上を突破している、シリーズ屈指の人気作。

今なお世界中のファンに愛され続ける本作を、Switch 2 で楽しもう。

トレーラーURL：https://youtu.be/hz12_MT2qEo

●Nintendo Store URL（配信日は2026年7月23日）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000113867

●パッケージ版（発売日は2026年8月27日）

2001年のオリジナル版『FINAL FANTASY X』誕生から、今年で記念すべき25周年を迎える。これを記念して、8月27日発売のパッケージ版には、「FFX 25周年記念ロゴ」のアートをあしらった特製スリーブケースが付属する。

メモリアルイヤーにしか手に入らない限定コレクターズアイテムとなるので、ぜひ早めに予約しよう。

※周年記念スリーブは期間限定付属です。生産時期により付属しない場合がございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

■Nintendo Switch 2 版『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』とは

2001年に発売された『FINAL FANTASY X』と、その続編『FINAL FANTASY X-2』を高精細なHDリマスターとして1本に収録した本作。大いなる脅威「シン」に立ち向かう少年ティーダと召喚士ユウナの切ない物語が、Nintendo Switch 2 で鮮やかに蘇る。

本作には、ゲームスピードの変更やキャラクター強化、エンカウント率の変更など、充実の「ゲームブースト機能」を搭載。ストーリーをサクサク進めたい人からじっくりやり込みたい人まで、それぞれのプレイスタイルにあわせて快適に楽しめる。

さらに遊びやすくなった本作で、いまなお色褪せない感動の旅へ出かけよう。

■『FINAL FANTASY X』25周年記念特設ページ公開中！

2001年7月19日の発売から25周年を迎える『ファイナルファンタジーX』の記念特設ページが現在公開中。特設ページ内では、キャラクターデザイナー野村哲也氏による描きおろしの「25周年記念ロゴ」をはじめ、ティーダやユウナたちのディフォルメぬいぐるみ、アナログレコードなどの音楽商品、ビジュアルアートブックといったメモリアルな記念商品の数々を一挙に紹介している。

▼『ファイナルファンタジーX』25 周年記念特設ページ

https://jp.finalfantasy.com/ffx25th

【ゲーム情報】

タイトル：FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster

（ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター）

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

ダウンロード版：2026年7月23日

パッケージ版：2026年8月27日

価格：

ダウンロード版：6688円

パッケージ版：7480円

CERO：C（15才以上対象）

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO