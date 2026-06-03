スクウェア・エニックスは6月3日、Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）版『ファイナルファンタジーVII リバース』を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が6578円、ダウンロード専売のDigital Deluxe Editionが8201円だ。

世界各国で高い評価を獲得したRPG『ファイナルファンタジーVII リバース』が、新たにNintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）に登場。3部作で描かれる「ファイナルファンタジーVII リメイク シリーズ」の第2作目となる本作では、魔晄都市ミッドガルを脱出したクラウドたちが、未知なる荒野へと旅立つ。

広大なフィールドを自由に探索し、遊びに満ちあふれた世界を冒険できる、まったく新しいゲーム体験を届ける。また、ストーリーを快適に楽しみたい人に向け、HP・MPが常に満タンになるなどの強力なオプションが、いつでもオン／オフできる「ゲームブースト機能」も実装している。

■豪華賞品が当たる！ 『ファイナルファンタジーVII リバース』

Switch 2／XSX|S版 発売記念キャンペーン開催！

本作の発売を記念して、公式Xにて豪華賞品が抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催。応募期間は、2026年6月10日23時59分まで。奮って応募してみてはいかがだろうか。

【キャンペーン概要】

応募方法：

①「FF公式／FINAL FANTASY（https://x.com/FinalFantasyJP）」と「FFVII REMAKE（https://x.com/FFVIIR_CLOUD）」の2つのXアカウントをフォローする

②対象のキャンペーン投稿（https://x.com/FinalFantasyJP/status/2061983761169068156）をリポストする

賞品および当選人数：

ファイナルファンタジーVII リメイク ぬいぐるみ クラウド・ストライフ＆セフィロスセット：1名

Amazonギフトコード 7777円分：7名

■DL版が通常価格より20％オフ！ お得な「早期購入セール」は6月10日まで

Switch 2 ／XSX|S／PC（Windows）『ファイナルファンタジーVII リバース』ダウンロード版（通常版／Digital Deluxe Edition）を期間限定で20％オフで購入できる。早期購入セール期間は、2026年6月10日23時59分まで。

【対応プラットフォーム】

・Nintendo Switch 2 ダウンロード版

・Xbox Series X|S／PC（Windows） ダウンロード版

【対象製品】

・通常版：通常価格 6578円 ⇒ セール価格 5262円

・Digital Deluxe Edition：通常価格 8201円 ⇒ セール価格 6560円

■ファイナルファンタジーVII リバースとは

世界各地で高い評価を獲得したRPG『ファイナルファンタジーVII リバース』が、新たにNintendo Switch 2 ／Xbox Series X|Sに登場。いつでも好きなときに広大なフィールドを自由に探索し、遊びに満ちあふれた世界を冒険できる。

3部作で描かれる「ファイナルファンタジーVII リメイク シリーズ」の第2作目となる本作では、主人公《クラウド》たちがミッドガルを脱出し、未知なる荒野へと旅立つ。星を救うため、宿敵セフィロスとの戦いの先に待ち受ける衝撃の運命をぜひその目で体験しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジーVII リバース

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／Xbox Series X|S／PC（Windows）

発売日：発売中（2026年6月3日）

※PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）版は発売中

価格：

通常版：6578円（パッケージ版／ダウンロード版）

Digital Deluxe Edition：8201円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上）

© SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO