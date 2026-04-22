COGNOSPHEREは4月22日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信・運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、Ver.4.2にアップデートしたと発表。

『崩壊：スターレイル』がついに3周年！ 限定星5キャラクター「銀狼LV.999」（CV：阿澄佳奈さん）が実装されるイベント跳躍「無敵プレイヤー」が開始している。

また、限定星5キャラクター3名が同時復刻されるイベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」のほか、新たなゲーム内イベントも開催。

さらに、ゲーム外コラボやオフラインイベントなども。詳しくは、下記をチェックしてほしい。

■ Ver.4.2前半 イベント跳躍

●イベント跳躍「無敵プレイヤー」

本日より、イベント跳躍「無敵プレイヤー」を開催。期間中、限定星5キャラクター「銀狼LV.999（愉悦・虚数）」（CV：阿澄佳奈さん）の出現率がアップする。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「銀河シティへようこそ（愉悦）」の出現率がアップ。

開催期間は、サーバー時間で2026年5月13日11時59分まで。日本時間で、5月13日12時59分までだ。

●イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」（復刻）

「銘心の萃/真心の集・キャストリス」

「銘心の萃/真心の集・ダリア」

「銘心の萃/真心の集・ホタル」

本日より、3キャラクター同時復刻のイベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」を開催。期間中、限定星5キャラクター「キャストリス（虚無・量子）」（CV：斎藤千和さん）、「ダリア（虚無・炎）」（CV：佐々木未来さん）、「ホタル（壊滅・炎）」（CV：楠木ともりさん＆笠間淳さん）の出現率がアップする。再び彼女たちを入手できるチャンスをぜひお見逃しなく。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐では、限定星5光円錐「永訣よ美しくあれ（虚無）」「彼女の炎を忘れずに（虚無）」「夢が帰り着く場所（壊滅）」の出現率がアップ。

開催期間は、サーバー時間で2026年5月13日11時59分まで。日本時間で、5月13日12時59分までだ。

■新開拓クエスト「そして、人々の笑いが響き渡る」

幻月に届きそうな塔の上、愚者は人の心を操って、手のひらの上で人形劇を繰り広げさせる。今、人々は愉悦の自由を授かった。そして幸福の枷までも……。

■Ver4.2キャラクター強化

Ver.4.2では「ホタル」「フォフォ」「ゼーレ」「ヴェルト」の4キャラクターを強化。開拓者（プレイヤー）は、ぜひチェックしてみよう。

■イベント「祭典の祝礼」

3周年を記念し、ログインイベント「祭典の祝礼」を開催。期間中、累計ログインで星軌専用チケット×20を獲得できる。この機会にぜひログインして豪華報酬を手に入れよう。

開催期間は、北京時間で2026年6月1日アップデート前まで。日本時間で、6月1日アップデート前までだ。

■イベント「開拓するあなたへ」

列車が再び旅立ってから3周年。イベント「開拓するあなたへ」で、旅で出会った仲間を1人選んで、仲間からの祝福とともに星玉×1600と燃料×10の報酬を受け取ろう。

開催期間は、北京時間で2026年8月26日アップデート前まで。日本時間で、8月26日アップデート前までだ。

■限定★5キャラクター無料で交換

Ver.4.2アップデート後、ショップ「集霊創星」に限定★5キャラクター「フォフォ」と「ロビン」が追加された。また、開拓者全員に「金の伴星」×1が配布されるので、ぜひ好きなキャラクターと交換してみよう。

■「銀狼LV.999」PV公開中

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）アカウントにてキャラクター「銀狼LV.999」のキャラクターPV「私だけカンストな件 」を公開中。

さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。