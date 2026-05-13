現在開催中のイベント情報もお届け！
限定星5キャラクター「緋英」が登場するイベント跳躍を開催！『崩壊：スターレイル』Ver.4.2後半が5月13日よりスタート
COGNOSPHEREは5月13日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信・運営中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、Ver.4.2後半がスタートし、限定星5キャラクター「緋英」（CV：佐倉綾音さん）が登場するイベント跳躍「花盛りの裁き手」を開催したと発表。
以下では、イベント跳躍「花盛りの裁き手」をはじめ、現在開催中のイベント情報を紹介しよう。
■Ver.4.2後半イベント跳躍
●イベント跳躍「花盛りの裁き手」
2026年5月13日より、イベント跳躍「花盛りの裁き手」を開催。期間中、限定星5キャラクター「緋英（愉悦・物理）」（CV：佐倉綾音さん）の出現率がアップしている。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「再び花が咲く季節に（愉悦）」の出現率がアップ。
開催期間は、北京時間で2026年6月1日3時59分、日本時間で6月1日4時59分まで。
●イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」
▼「銘心の萃/真心の集・サンデー」
▼「銘心の萃/真心の集・飛霄」
▼「銘心の萃/真心の集・トリビー」
2026年5月13日より、3キャラクター同時復刻のイベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」を開催。期間中、限定星5キャラクター「サンデー（調和・虚数）」（CV：大塚剛央さん）、「飛霄（巡狩・風）」（CV：小松未可子さん）、「トリビー（調和・量子）」（CV：遠野ひかるさん）の出現率がアップしている。再び彼らを入手できるチャンスをお見逃しなく。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐では、限定星5光円錐「大地より天を目指して（調和）」「我が征く巡狩の道（巡狩）」「もしも時が花だったら（調和）」の出現率がアップ。
開催期間は、北京時間で2026年6月1日3時59分、日本時間で6月1日4時59分まで。
■「緋英」PV公開中
『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）アカウントにてキャラクター「緋英」のキャラクターPV「彼女の日常」を公開している。
さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるので、ぜひチェックしてみよう。
https://www.youtube.com/watch?v=UXJdmEBdCh0
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5
配信日：
iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）
PS5版：配信中（2023年10月11日）
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
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