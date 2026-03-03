COGNOSPHEREは3月3日、iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5にてサービス中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』について、限定星5キャラクター「火花（炎・愉悦）」（CV：上田麗奈さん）が登場するイベント跳躍「狂宴プロジェクト」を開催。

開催期間は、サーバー時間で2026年3月3日12時～3月24日15時まで。日本時間で3月3日13時～3月24日16時までだ。

本イベント跳躍では、限定星5キャラクター「火花」の出現率がアップ。また、同時開催の同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「きらびやかな世界（愉悦）」の出現率がアップしている。

●イベント跳躍「光映千翎」

さらに、限定星5キャラクター「爻光（愉悦・物理）」（CV：花澤香菜さん）の出現率がアップするイベント跳躍「光映千翎」も開催中。また、イベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「彼女が視ると決めた時（愉悦）」の出現率がアップしている。

こちらの開催期間は、サーバー時間で2026年2月13日アップデート後～3月24日15時まで。日本時間で、2月13日アップデート後～3月24日16時までとなる。

●イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」

3月3日より、イベント跳躍「銘心の萃」と「真心の集」を開催。期間中「銘心の萃」にて、限定星5キャラクター「ケリュドラ」（CV：高尾奏音さん）、「乱破」（CV：潘めぐみさん）、「花火」（CV：上田麗奈さん）が再登場。また再び彼女たちを入手できるチャンスとなっているので、お見逃しなく。

同時開催のイベント跳躍・光円錐「真心の集」では、「黄金の血で刻む時代」「忍法帖・繚乱破魔」と「人生は遊び」の出現率がアップしている。

開催期間は、サーバー時間で2026年3月3日12時～3月24日15時まで。日本時間で、3月3日13時～3月24日16時までだ。

●イベント「世を満たす異器」

3月13日より、イベント「世を満たす異器」が開催。期間中、トンネル遺物の報酬が2倍になっているので、この機会にぜひ遺物を集めよう。

開催期間は、サーバー時間で2026年3月13日4時～3月23日3時59分まで。日本時間で、3月13日5時～3月23日4時59分までだ。

■「火花」PV公開中

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）アカウントにてキャラクター「火花」のキャラクターPV「愚か者が語る夢」を公開中。

さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるので、ぜひともチェックしよう。

▼「火花」PV

https://www.youtube.com/watch?v=AdUoc-nSB94

公式X：https://x.com/houkaistarrail

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

© COGNOSPHERE.All Rights Reserved.