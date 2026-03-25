限定星5キャラクター「ヒアンシー」（CV：羊宮妃那さん）が再登場するイベント跳躍も開催！
新限定星5キャラクター「不死途」（CV：子安武人さん）を実装！『崩壊：スターレイル』がVer.4.1にアップデート
COGNOSPHEREは3月25日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseがサービス中のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、Ver.4.1「荒れ狂う暁の空」にアップデートしたと発表。
それにあわせて、限定星5キャラクター「不死途」（CV：子安武人さん）が登場するイベント跳躍「影の夜狩」を開催。そのほか、新開拓クエストなども実施しているので、詳しくは下記を確認してほしい。
■Ver.4.1前半イベント跳躍
イベント跳躍「影の夜狩」
2026年3月25日より、イベント跳躍「影の夜狩」を開催。期間中、限定星5キャラクター「不死途（巡狩・雷）」（CV：子安武人さん）の出現率がアップしている。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「或る嘘の終幕（巡狩）」の出現率がアップ。本イベント跳躍は4月21日まで、Ver.4.1を通して開催されるのでお見逃しなく。
開催期間は、サーバー時間で2026年4月21日14時59分まで。日本時間で4月21日15時59分までだ。
イベント跳躍「晨昏を穿つ虹」
さらに、限定星5キャラクター「ヒアンシー」（CV：羊宮妃那さん）が再登場。復刻イベント跳躍「晨昏を穿つ虹」にて「ヒアンシー」の出現率がアップしている。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、「空の虹が消えぬように」の出現率がアップ。再び「ヒアンシー」を入手できるチャンスをお見逃しなく。
開催期間は、サーバー時間で2026年4月8日11時59分まで。日本時間で4月8日12時59分までだ。
■新開拓クエスト「荒れ狂う暁の空」
幸福の囁きが広がり、往日の悪霊が再び姿を現した。スポットライトの下、英雄は憧れと憎しみでできた綱を渡っていく。わずかでも気を抜けば、真っ逆さま――空の果てから聞こえてくる嗤い声……。それは夜明けを告げる警笛か、それとも不条理な舞台の幕開けか？
■イベント「初の乱世録」
グラフィエ学院で戦いの火の手が上がり、今やいたるところに危険が潜んでいる。「初」の大軍を作って、乱世の傑物たちに挑み、かつての平和を取り戻そう。学園には四つの勢力があり、それぞれボスがいる。戦力を上げてボスを倒し、報酬をたくさんゲットしよう。
開催期間は、サーバー時間で2026年4月20日3時59分まで。日本時間で4月20日4時59分まで。
■コンテンツ「階差宇宙・楽園漫記」
幻月が再び満ち、数え切れないほどの「愉悦」が宇宙のいたるところで繰り広げられる。今回の演算目標は、この繰り返されるゲームそのもの……。ぜひチェックしてみよう。
■ログインボーナス「巡星の礼」更新
ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催している。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえる。ぜひ参加してみよう。
開催期間は、サーバー時間で2026年4月21日3時59分まで。日本時間で4月21日4時59分までだ。
■「不死途」PV公開中
『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）アカウントにてキャラクター「不死途」のキャラクターPV「狼が来た」を公開している。さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるので、ぜひともチェックしてみよう。
https://www.youtube.com/watch?v=n6zuiPxJ15w
【崩壊：スターレイル】不死途キャラクターPV 「狼が来た」— 崩壊：スターレイル (@houkaistarrail) March 20, 2026
「さて、獲物を丸吞みにする時間だ…僕を恨むなよ」
※… pic.twitter.com/CGLDDbOU79
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5
配信日：
iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）
PS5版：配信中（2023年10月11日）
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
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