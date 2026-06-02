さらに「千冶・刃」のananデビューも！
『崩壊：スターレイル』が6月1日よりVer.4.3にアップデート！限定星5キャラ「千冶・刃」が登場するイベント跳躍を開催中
COGNOSPHEREは6月1日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseがiOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5で運営・配信するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』について、Ver.4.3「生者、彼岸へ渡りて」にアップデートしたと発表。
これにあわせて、限定星5キャラクター「千冶・刃」（CV：三木眞一郎さん）が登場するイベント跳躍「我、即ち刃なり」を開催中。さらに「千冶・刃」のananデビューするという。
以下では、現在開催中のゲーム内イベント情報を紹介。なお、本作の公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）アカウントにて「千冶・刃」のキャラクターPV「滅度」を公開している。
さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるチャンスなので、ぜひチェックしてみよう。
▼「千冶・刃」PV公開中
【崩壊：スターレイル】千冶・刃 キャラクターPV 「滅度」— 崩壊：スターレイル (@houkaistarrail) May 29, 2026
職人1人、死者1人、新たな刃1振り。
▼キャスト
千冶・刃 CV:三木眞一郎
本アカウントをフォロー&本投稿をリポストすると、
抽選で3500円分のギフトカードが当たるチャンス！
応募締切：2026年6月6日 00:59（JST） pic.twitter.com/fIwlOr9YXZ
■Ver.4.3前半イベント跳躍
●イベント跳躍「我、即ち刃なり」
6月1日より、イベント跳躍「我、即ち刃なり」を開催中。期間中、限定星5キャラクター「千冶・刃（虚無・炎）」（CV：三木眞一郎さん）の出現率がアップしている。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「煉獄に焼かれし新身」の出現率がアップ中だ。
●イベント跳躍「光映千翎」（復刻）
6月1日より、イベント跳躍「光映千翎」を復刻開催中。期間中、限定星5キャラクター「爻光（愉悦・物理）」（CV：花澤香菜さん）の出現率がアップしている。
また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「彼女が視ると決めた時」の出現率がアップしている。
開催期間は、上記の「我、即ち刃なり」とともに、サーバー時間で2026年6月24日11時59分まで、日本時間で2026年6月24日12時59分までだ。
■開拓クエスト「生者、彼岸へ渡りて」
葬送を求める過客、警告を携える旅人。人々は、彼岸と此岸を隔てる古き川が流れる地――絵の世界の果てへと向かい、過去の悲喜を目する……。
■イベント「ドット絵飛行機ウォーズ」
楽園の空に、かつての名作ゲームが帰ってきた。「ドット絵飛行機」が再びあの空を舞う。99機の熾烈な空戦を生き延び、制空権をつかめるのは最後の勝者のみ。自分だけの最強戦闘機を作り上げ、戦略を練り、弾幕をかいくぐって勝利を目指そう。
開催期間は、北京時間で2026年7月15日3時59分まで、日本時間で2026年7月15日4時59分まで。
■ログインボーナス「巡星の礼」開催
ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催中。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえる。ぜひ参加してみよう。
開催期間は、サーバー時間で2026年7月14日3時59分まで、日本時間で2026年7月14日4時59分まで。
■「千冶・刃」ananデビュー
6月10日発売のマガジンハウスの女性誌「anan」のSpecial Editionにて、「千冶・刃」が表紙デビューする。中面では、謎に包まれた男の素顔を大特集。1日密着独占インタビューや独自ルートで手に入れた関係図など盛りだくさん、ぜひチェックしよう。
▼詳細はこちら
https://x.com/anan_mag/status/2060285022633177142?s=20
【ゲーム情報】
タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）
ジャンル：スペースファンタジーRPG
配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）
プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5
配信日：
iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）
PS5版：配信中（2023年10月11日）
価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）
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