今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2026年版 第14回
2026年4月24日（金）20時から生放送
『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（4/18～4/24ぶん）
2026年04月20日 07時00分更新
この1週間で話題になったIT業界／デジタル新製品をふりかえる生放送『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』。
雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。
YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！
▽放送情報
放送日： 2026年4月24日（金）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： 『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（4/18～4/24ぶん）
▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu）
ムラリン
【お知らせ】
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