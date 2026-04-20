このページの本文へ

今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2026年版 第14回

2026年4月24日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（4/18～4/24ぶん）

2026年04月20日 07時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　この1週間で話題になったIT業界／デジタル新製品をふりかえる生放送『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』。

　雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。
　YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！

▽放送情報

放送日：　2026年4月24日（金）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　：　『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（4/18～4/24ぶん）

▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu
ムラリン

【お知らせ】
　「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2026年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2024年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2023年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2022年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2021年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2020年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2019年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2018年版＜目次＞

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■2026年4月20日（月）20時から生放送

究極折りたたみスマホ！ 「OPPO Find N6」は折り目無し＆激薄4.2mm＆ペン対応の巻：スマホ総研定例会377

YouTube

■2026年4月24日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（4/18～4/24ぶん）

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版