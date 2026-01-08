世界最大テックイベント「CES 2026」現地レポート 第25回
CES 2026レノボ「Tech World @ CES 2026」より
レノボのAI「Qira」の新しさ──自分の“分身”としてのAI
2026年01月08日 07時30分更新
レノボ「Qira」は、どこが新しい？
レノボが米ラスベガスで開催中のCES 2026において、基調講演「Tech World @ CES 2026」を開催。
会場となったのはラスベガスの大型展示場「Sphere」だ。没入型の演出とともに、同社の最新のAIビジョンが語られた。
発表の中でもメインとして扱われたのが、デバイス横断型のAI「Lenovo Qira（キラ）」である。
Qiraは、PCやスマートフォン、タブレット、ウェアラブル端末など複数のデバイスにまたがって動作する、統合型のパーソナルAIエージェントだ。
各デバイスからの情報に基づいて状況を“知覚”し、思考・行動する特徴を持ち「one AI, multiple devices（1つのAIで、複数のデバイスに対応）」というレノボのビジョンを具現する存在に位置づけられている。
注目したいのは、Qiraが、従来の音声アシスタントAIとは異なる文脈で提示された点である
レノボの構想では、Qiraは従来の「ユーザーからの問いかけに答えてくれる、便利なAI」というよりも、「一人ひとりに最適化され、継続的に学習していくパートナーとしてのAI」の要素が強い。
デバイスを通じて得られる、ユーザーの言語や習慣、経験、記憶、行動といった個人性の強い情報を取り込みながら、AIを起点に「ユーザー自身のデジタルツイン」を形成していくという考え方だ。
AIをパートナーにするためのウェアラブル端末
こうしたQiraの特性を象徴する存在として発表されたのが、ウェアラブル端末のコンセプトモデル。
カメラやマイクを内蔵したペンダント型の小型デバイスを常に身につけることで、ユーザーの行動や周囲の状況を、より自然なかたちで継続的に取得していく用途を想定したデバイスとして設計されている。
ユーザーが何を見ているか、何を聞いているか、どのように行動しているのか。そうした情報を常に蓄積することで、Qiraは、ユーザーの日常を理解し、より柔軟で的確なサポートが可能な存在へと近づいていく。
ハード的に見れば、「積極的に操作するデバイス」ではなく、「状況を把握し続けるために、そばに置いておくデバイス」だ。ユーザーの視覚や聴覚に近い情報を、継続的に記録していくという意味では、スマートウォッチを常に手首に巻いておくことで、健康管理に役立つバイタルデータを取得することとも、構造は似ている。
この連載の記事
-
第24回
PCLenovoが画面が横に伸びて24型になるノートPCにパーソナルAI環境「Qira」を発表
-
第23回
トピックスアメリカで飲む「コカ・コーラ」は、日本と味が違う？
-
第22回
TECHNVIDIAの講演で泣きそうになった。AIと人類の進歩、どこまで進む？
-
第21回
PCASUSがインテル、AMD、クアルコムの次世代CPU搭載で超軽量の「Zenbook」や「GoProコラボPC」など2026年モデルを発表
-
第20回
PCDellが世界初の52型で6K解像度のディスプレー「UltraSharp 52」など2026年モデルを発表
-
第19回
デジタル「ノートPCの皮を被った怪物」MSI、CES 2026で“限界突破”のゲーミング軍団を披露
-
第18回
デジタルMSIのPanther Lake搭載ノートPCは流動体の外観と20時間駆動で仕事と日常の境界線を消し去る
-
第17回
PCパーツ画質向上＆フレームレート6倍のDLSS 4.5にG-SYNC Pulsarディスプレーの発売など、NVIDIAのCES 2026発表まとめ
-
第16回
デジタル本日発表！ AMDがCES 2026でRyzen AI Max+と小型PCのRyzen AI Haloを披露、AIの未来を切り拓く
-
第15回
PCHPが次世代PCとして「キーボード型」のCopilot+PC「HP EliteBoard G1a」を発表
- この連載の一覧へ