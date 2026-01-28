Lenovoは2026年1月、米ラスベガスで開催された「CES 2026」に合わせて年次イベント「Lenovo Tech World @ CES 2026」を開催し、新たなAIエージェント「Qira（キーラ）」やオンプレミス推論サーバーなどを発表した。

これらの発表は、クラウドからエッジ、エンドポイントまでを網羅する「ハイブリッドAI」戦略を推進し、“Smarter AI for All”を掲げて進めるAIの民主化の取り組みを加速させるものとなる。LenovoのCTO、CIOに、その意義について聞いた。

デバイスに縛られない自分専用のAI「Qira」

Qiraは同社のデバイス事業にとって今後戦略的に重要な役割を果たす。Qiraの最大の特徴は、複数のデバイス間をまたいで動作する点にある。

Lenovoでシニアバイスプレジデント 兼 CTOを務めるトルガ・クルトオール氏は、「昨年はAI PCを発表したが、AIは単一デバイスに限定される必要はない。今回発表したQiraは、AIをデバイスから解放する」と説明する。

Qiraは、PCのThinkPadや、スマートフォンのMotorola Razr、タブレット、ウェアラブルデバイスなど、Lenovoのエコシステム全体で、同一のユーザーインターフェースを提供する。ユーザーは自分専用のAIを、さまざまなデバイスからアクセスできる。

Qiraは主要なモデル（LLM）をサポートしており、複数のモデルを協調させるモデルオーケストレーションと、複数のエージェントを協調させるエージェントオーケストレーションの両方を実行する。

「クラウドからエッジ、エンドポイントまでのモデル選択や、他のエージェントとの連携といった複雑な部分は、すべてQiraの裏側で処理される。ユーザーは、Qiraとだけやり取りすればよい」（クルトオール氏）

重要なのは、オープンアーキテクチャを採用している点だ。これにより、コーディング、文章要約といった、タスクごとに最適な能力と機能を持つモデルとエージェントを選び、Qira経由でアクセスできる。モデル選択は、タスクのカテゴリーやパフォーマンス、レイテンシ、コストのトレードオフを考慮し、ユーザーの好みを学習しながら最適化していくという。

「スーパーエージェント」の役割と残された課題

Lenovo Tech Worldの基調講演では、Qiraが「スーパーエージェント」と紹介された。クルトオール氏によれば、スーパーエージェントとは「ユーザーに代わって行動し、単一のインターフェースポイントを提供するエージェント」を意味するという。

「スーパーエージェントが“スーパー”である理由は、ユーザーごとに高度にパーソナライズされたAIを作り出すからだ。そしてユーザーは、複数のモデルやエージェントを意識することなく、自分専用のAIエージェントとだけコミュニケーションすればよい。モデル選択、モデルルーティング、他のエージェントとのインタラクション――。これらすべての複雑さから解放される」（クルトオール氏）

だが、ユーザーはすでに「ChatGPT」や「Gemini」といった生成AIサービスに慣れ親しんでいる。これらとQiraの関係はどうなるのか。答えは「競合ではなく、統合」だと、クルトオール氏は説明する。「われわれは、そうした意図を持ってオープンアーキテクチャを設計した。最高のモデルやエージェントを、Qiraを通じてユーザーに提供したい」（クルトオール氏）。

AIエージェントの利用拡大が進みつつあるが、そこでは「メモリ管理」「エージェントどうしの完全自動連携」「ユーザー意図の推測」といった課題が依然として残る。その点を認めつつ、クルトオール氏は今後の重要な開発テーマを次のように語った。

「特に『ユーザー意図の推測』は重要だ。エージェントは、（明示的に）指示されたことだけでなく、“ユーザーが必要としていること”を推測できなければならない。意図の推測については、われわれ全員が取り組んでいる課題だ」（クルトオール氏）