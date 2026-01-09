Lenovoは2026年1月6日、米国ラスベガスで「Tech World @ CES 2026」を開催した。同社の年次イベントをCESに合わせて開催したもので、会長兼CEOを務めるヤン・ユアンチン氏は、NVIDIA、AMD、Qualcomm、Intelの各CEOなどパートナー企業を招き、自社が進めるハイブリッドAIに向けた戦略を打ち出した。

Lenovo Tech Worldは、同社が毎年開催しているフラッグシップイベントだ。エンタープライズソリューションの発表が中心だが、今年はCESの基調講演も兼ねたことから、PCやMotorolaブランドのスマートフォンなど、消費者向けの製品やサービスも登場した。本記事では、基調講演の内容をエンタープライズソリューションを中心にまとめる。

NVIDIAとAIファクトリーがパワーアップ「Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA」発表

ヤン氏はまずAIの急速な進化に触れ、それが特にこれからのビジネスに大きな影響を与えることを強調する。

「テクノロジーと人類が相乗効果を生み出し、デジタルと物理の2つの世界が融合する、新しい時代を迎えている」「（ビジネスにおいては）単なるプロセスの効率化、ワークフローの最適化だけでなく、自社のデータ、プロセス、意思決定ロジックを適用することで、精度の高い洞察を引き出し、価値を創出できる」

Lenovoではこの数年間、一貫して「Smarter AI for All（すべての人にスマートなAIを）」というメッセージを掲げ、製品を展開してきた。今年のTech Worldでもそのメッセージは変わらなかった。

“すべての人”にAIの価値を届けるための、レノボのビジョンが「ハイブリッドAI」だ。具体的には、個人向けにカスタマイズされた“パーソナルAI”、組織のバリューチェーン全体に合わせて設計された“エンタープライズAI”、そして汎用的な“パブリックAI”の3種類を、適材適所で組み合わせられるよう提供する。これも数年前から変わらないビジョンである。

ヤン氏の基調講演で最初に登壇したゲストは、NVIDIAの創業者兼CEO、ジェンスン・ファン氏だ。ファン氏は、PC、インターネット、クラウドといったトレンドに続いて「現在はプラットフォームがAIへとシフトしている」と語る。未来のアプリケーションにとって、AIは基盤レイヤーであり、LLMはOSである、というのがファン氏の主張だ。

こうしたプラットフォームのシフトによって、企業はこれまで30年間に投資してきた数十兆ドル規模のIT資産の再構築とモダナイズに迫られている。ファン氏は「2025年だけで1500億ドルの投資がAIネイティブ企業に流れ込み、巨大企業も従来のR&D手法からAI手法へと研究開発をシフトさせている」と語る。

NVIDIAと提携するサーバーベンダー各社は、NVIDIA GPUを搭載するAI向け統合システムを「AIファクトリー」という名称で提供している。ファン氏は、今回のCESでローンチした最新世代のGPU「Vera Rubin」に触れ、「パワフルであるだけでなく、トークン生成コストを削減しながら生成スループットを向上させる」とアピールした。

実際に、AIモデルの規模は「1年間に10倍」のペースで成長している。推論とエージェンティックAIにより、AIは回答を生成する前に長く思考するようになった。こうした思考プロセスの深化により生成される思考トークンの増加と、モデルサイズの拡大とが相まって、「必要なコンピューティング量は指数関数的に増加している」とファン氏は説明する。

こうした変化に対し、LenovoがAIクラウドプロバイダー向けに提供するのが「Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA」プログラムである。ヤン氏は「AI時代の価値は計算能力だけではない。成果を出すまでのスピードも重要だ」と強調する。

同プログラムでは「ファーストトークンまでの時間（TTFT）」を重要なベンチマークに設定しており、企業のAI投資がいかに迅速に本番稼働可能なAIサービスへと転換されるかを測定する。AIトレーニングおよび推論向けのシステムで、まずはBlackwell Ultra GPUをサポート、将来的にVera Rubin GPUも対応予定だという。ヤン氏は「数十万基のGPUにスケール可能で、兆単位のパラメータを持つLLMにも対応できる」と述べた。

ファン氏は、AI Cloud Gigafactoryが実現した背景として「Lenovoの高い製造能力」を挙げた。「あまり知られていないが、Lenovoはスパコン TOP500ランキングの3分の1を占めている。Lenovoには複雑なシステムの製造と設置のスキルがある」と、ファン氏は評価した。