Amazonセール情報大紹介！ 第1625回
リモコン多すぎて面倒じゃない？ このセットで“家電を声で操作できる状態”まで一気にいける
2026年04月13日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで14％オフ】「Echo Show 5（第3世代）＋SwitchBot Hub Mini」セットをチェック！
「Echo Show 5（第3世代）＋SwitchBot Hub Mini」がセット割引対象。セット品の価格19,160円のところ、14％オフの16,431円で販売中。
家電が増えると便利になるはずなのに、リモコンも増えて操作がバラバラになるのが地味にストレス。このセットがあれば、そうした手間をまとめて減らせる。声で家電を操作できる状態まで一気に持っていけるので、「スマートホームが気になるけど設定が難しそう」と後回しにしていた人にとって、ちょうどいいきっかけになりそう。
①「話しかけるだけ」で操作できる状態から始められる
このセットは、最初からEcho Show 5があるので、「アレクサ」と話しかけるところから使い始められる。画面でも操作できるので、いきなりアプリだけで管理するより分かりやすい。音楽を流したり天気を見たりしながら、そのまま家電操作に広げていけるのがポイント。
②今ある家電をそのまま声やスマホで操作できる
SwitchBot Hub Miniを使えば、エアコンやテレビ、照明などの赤外線リモコン対応家電をまとめて操作できる。外出先からの操作にも対応しているので、帰宅前にエアコンをつけたり、消し忘れの確認もできる。専用のスマート家電を買い直さなくても、今の環境をそのまま活かせるのが分かりやすい。
③リモコンを1つにまとめて、操作がシンプルになる
家電ごとにリモコンを使い分ける必要がなくなり、操作をひとつにまとめられる。エアコンも照明もスマホや音声から触れるようになるので、「どのリモコンだっけ」と探す手間が減る。
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